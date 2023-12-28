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Окупанти відновили застосування винищувачів Су-34

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти відновили застосування винищувачів Су-34
Ворог збільшив кількість авіаударів винищувачами
фото з відкритих джерел

Російські загарбники почали використовувати Су-35 і Су-34 по всій лінії бойового зіткнення

Російські окупанти відновили застосування своїх винищувачів-бомбардувальників Су-34 та Су-35 для завдання авіаударів. Про це заявив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі «Лінії фронту».

За його словами, у районі Авдіївки зараз гаряче. Кількість зіткнень зменшилася, але ворог застосовує більшу кількість бронетехніки.

«Також він (ворог – «Главком») збільшив кількість авіаударів. Знову почав застосовувати Су-35 і Су-34. 18 авіаударів за добу зафіксовано. Це не тільки Авдіївка, а по всій лінії бойового зіткнення. Тобто майже на всіх напрямках по 2-3 авіаудари було зафіксовано», – розповів Штупун.

Спікер пресцентру зазначив, що порівняно з вчорашнім днем, 27 грудня, вдвічі збільшилося застосування дронів-камікадзе – понад сотню випадків.

Також росіяни продовжують втрачати дуже велику кількість техніки, уточнив речник. Минулої доби українські захисники знищили або сильно пошкодили понад сотню одиниць техніки РФ.

При цьому, як додав Штупун, росіяни за добу втратили майже 500 солдатів.

Як повідомлялося, російські окупанти після збиття ЗСУ одразу кількох винищувачів минулого тижня знизили темпи своїх операцій на східному березі Херсонської області. Щоб не ризикувати авіацією, загарбники вирішили підвести далекобійну артилерію ближче до річки Дніпро.

Також у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що російські окупанти зменшили свою авіаційну активність та використання авіаційних бомб після того, як українські Збройні сили збили кілька російських винищувачів Су-34 на півдні України.

Нагадаємо, російська авіація 24 і 25 грудня втратила п'ять винищувачів, серед яких чотири Су-34 та один Су-30СМ.

Теги: війна окупанти винищувач обстріл

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