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Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати
Нам потрібні збройні сили, які зможуть захистити цю країну – Пісторіус
фото з відкритих джерел

Погрози Кремля для країн Балтії, Грузії та Молдови, можуть перерости у прямі небезпеки вже наприкінці десятиліття

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією, яка за його прогнозами може відбутися  приблизно через 5-8 років. За цей час потрібно надолужити згаяне у збройних силах, військово-промисловому комплексі та суспільстві. Про це Пісторіус заявив в інтервʼю Welt am Sonntag.

«Іноді в мене складається враження, що ще не всі усвідомили, що нам потрібно робити більше для гарантування нашої безпеки. Опинившись віч-на-віч із важкою кризою, нам потрібні збройні сили, які зможуть захистити цю країну. І в разі війни теж», – зазначив міністр оборони Німеччини.

Чиновник нагадав, що Росія збільшує виробництво зброї на понад 60%, а погрози Кремля для країн Балтії, Грузії та Молдови, можуть перерости у прямі небезпеки вже наприкінці десятиліття.

Президент Володимир Зеленський уже говорив, що Росія може напасти на країни Балтії та ті країни, де розміщено російські військові контингенти. Варто зауважити, що ця інформація не є політичною заявою, а ґрунтується на систематичних доповідях розвідок.

До відома, американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті торкнувся заяв міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який під час колегії міноборони РФ 19 грудня заявив, що пріоритетом його відомства є продовження війни проти України і підготовка новосформованих частин і з’єднань у 2024 році, а також він повторив погрози на адресу Фінляндії і ширше – НАТО. 

Нагадаємо, напередодні Путін на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ з участю очільника відомства Сергія Шойгу заявив, що російська оборонна промисловість відреагувала на війну в Україні швидше, ніж Захід. Він також сказав, що Росія не збирається відмовлятися від цілей так званої «спеціальної військової операції» (так в РФ офіційно називають війну проти України).

У свою чергу, Шойгу заявив, що попри санкції, РФ виробляє високотехнологічного озброєння більше, ніж країни НАТО.

Днями Путін на великій підсумковій пресконференції, відповідаючи на запитання, коли буде мир, заявив, що «тоді, коли ми досягнемо своїх цілей». Він повторив мантру про «демілітаризацію і денацифікацію України і її нейтральний статус».

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Теги: Німеччина війна Європа росія

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