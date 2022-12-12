Путін визначив винних у поразці Росії – Ахмед Закаєв

ФСБ підвело й обдурило диктатора

Президент РФ Володимир Путін у власній поразці визнає винними і Міністерство оборони, і ФСБ. Адже боєздатність української армії навіть без підтримки Заходу виявилася на кілька голів вищою, ніж у цієї уявної, міфічной «другої армії світу» Путіна, тож йому потрібно знайти винних. Про це повідомив глава уряду Ічкерії Ахмед Закаєв у інтерв'ю Радіо НВ.

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Хоча завжди вважалося, що ФСБ – це найвідданіші диктатору, але в цьому випадку стався дуже серйозний розкол. Путін вважає, що ФСБ його підвело, обдурило. Бо вони йому надали картину, що всі основні політичні та військові діячі України вже підкуплені, що жодного опору з боку української армії не буде, жодного опору не чинитиме і політичне керівництво. І загалом, що територію України буде окуповано за дуже короткий час.

У випадку, коли розпочнеться відкрите протистояння з існуючим режимом силових структур, тоді Путін і розраховує на Пригожина, Золотова та Кадирова як військову складову, яку він може протиставити для захисту існуючого режиму військовим і структурам ФСБ.

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«Путін їх оберігає, як лояльні сили. І «пригожинців», і «кадировців». Оберігають на випадок (як неминуче має бути, я впевнений, що це й станеться) виникнення проблеми з російською армією, з Міністерством оборони, яке вони призначать винними у російській військовій поразці в Україні», – прокоментував Закаєв.

Президент РФ розраховував ще й на військову складову. Він виділяв справді величезні кошти на озброєння, на підготовку військових і Міністерство оборони. Але, як з’ясувалося, ні цього не виявилось, ні армії не виявилося, яка боєздатна протистояти українській армії.

Раніше повідомлялося, коли «глибинний народ» в РФ зрозуміє, що його просто утилізують заради того, що Путін не може програти. Адже війна вже програна, але на Росію очікує нова мобілізація.

До того ж війна в Україні може закінчитися лише поразкою Путіна. Жодне врегулювання шляхом переговорів неможливе, і чим довше триває конфлікт, тим дорожчим він стає.

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Нагадаємо, Ахмед Закаєв обіцяє Росії громадянську війну. Раніше він заявив, що оголошена Володимиром Путіним мобілізація може стати каталізатором розпаду Росії. Республіки, яких цей процес найбільш гостро торкнувся, замисляться про своє майбутнє поза імперією.

Як відомо, Путін думає над зміною військової доктрини, тож знову заговорив про превентивний ядерний удар.