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Поразки в Україні протверезили Путіна: він звинуватив росіян у масовому алкоголізмі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Поразки в Україні протверезили Путіна: він звинуватив росіян у масовому алкоголізмі
Путін зібрався боротися з алкоголізмом в Росії
фото з відкритих джерел

Президент РФ назвав високим рівень алкоголізації населення

Президент Росії Володимир Путін поскаржився на масову залежність росіян від алкоголю. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Російський диктатор Путін заявив, алкоголізм є гострою проблемою, яка особливо відчувається у мономістах (населений пункт, заснований при містоутворюючому підприємстві. – Ред.).

«Від низьких доходів громадян, від ситуацій, пов'язаних із цими мономістами, та інша проблема – це високий рівень алкоголізації населення. Не треба нічого запихати кудись під килим, лакувати нічого, треба займатися найгострішими проблемами», – сказав очільник країни-агресорки.

За даними Росстату, у першому кварталі 2022 року 14,3% жителів РФ проживали за межею бідності.

Нагадаємо, у травні із перехоплень телефонних розмов, які опублікувала Служба безпеки України, стало відомо, що на наркотиках сидять і російські військові, щоб бути «в тонусі» на війні.

Додамо, що у квітні німецькі слідчі закрили нелегальний торговий майданчик російськомовного даркнета Hydra Market.

Цей майданчик використовувався, зокрема, для продажу наркотичних засобів

Теги: ЗМІ путін росія окупанти алкоголь

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