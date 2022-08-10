Поразки в Україні протверезили Путіна: він звинуватив росіян у масовому алкоголізмі

Путін зібрався боротися з алкоголізмом в Росії

Президент РФ назвав високим рівень алкоголізації населення

Президент Росії Володимир Путін поскаржився на масову залежність росіян від алкоголю. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Російський диктатор Путін заявив, алкоголізм є гострою проблемою, яка особливо відчувається у мономістах (населений пункт, заснований при містоутворюючому підприємстві. – Ред.).

«Від низьких доходів громадян, від ситуацій, пов'язаних із цими мономістами, та інша проблема – це високий рівень алкоголізації населення. Не треба нічого запихати кудись під килим, лакувати нічого, треба займатися найгострішими проблемами», – сказав очільник країни-агресорки.

За даними Росстату, у першому кварталі 2022 року 14,3% жителів РФ проживали за межею бідності.

Нагадаємо, у травні із перехоплень телефонних розмов, які опублікувала Служба безпеки України, стало відомо, що на наркотиках сидять і російські військові, щоб бути «в тонусі» на війні.

Додамо, що у квітні німецькі слідчі закрили нелегальний торговий майданчик російськомовного даркнета Hydra Market.

Цей майданчик використовувався, зокрема, для продажу наркотичних засобів