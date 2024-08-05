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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Торецьк і Часів Яр: українські військові перемелюють окупанта

glavcom.ua
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Окупанти намагаються прорватися через канал у Часовому Яру, ЗСУ тримають оборону
фото: zsu.gov.ua

Відбиття атак у Часовому Яру та Торецьку триває з високими втратами для ворога

Друзі, спав знову години три, настав час виїжджати, тому дуже коротко по обстановці на Східному фронті. Обстановка справді важка, добрих новин мало, але й причин впадати у паніку немає.

Отже, Часів Яр. Друга доба супротивник не припиняє активних спроб перейти канал. Оскільки обійти нас із флангів у нього знову не вийшло, про що я писав тиждень тому, залишився найгірший для них варіант. Лізти «у лоб» у межах міста. Що автоматично означає божевільні втрати. Полізли. З усього, що змогли вигадати – лізти малими групами, але дуже активно і скрізь. Подолати канал технікою неможливо, тобто лізе піхота. Штурмові групи працюють парами, групи від двох до чотирьох пар.

Мобільність груп та відсутність з нашого боку суцільної лінії окопів з піхотою дозволяє окупанту досягти деяких результатів. Виглядає це просто. Групи у різних місцях під ударами прориваються через канал (нагадаю, води там немає, тож зупиняє він техніку). Когось мінусують мінометники та дрони, наша піхота теж працює, хтось із втратами відкочується, хтось перебирається на наш бік і намагається закріпитись. Туди одразу кидають підкріплення, щоб розширити плацдарм, зміцнити його та зробити робочий маршрут на наш бік. Але й ми з цієї «плями» починаємо працювати активно. Тож на нашому боці каналу стабільний та небезпечний плацдарм зробити у них поки що не вийшло. Спроби прорватися продовжуються, по наших опорних точках активно працює їх арта, міномети та дрони. Поки що ось так.

По Торецьку, на жаль, є просування супротивника. Там немає чіткої лінії перешкод у вигляді каналу, навколишні селища фактично межують із містом. Бої йдуть поруч, але одразу у двох місцях супротивник підійшов дуже близько до міста. Наші тримають позиції, точаться бої у забудові навколо Торецька, там обороняються дуже круті підрозділи. По Торецьку дуже активно працює арта та авіація противника. Постійно.

Резюмую ці два напрямки. Наші позиції за канал у Часовому Яру супротивник штурмує постійно вже понад дві доби. Плацдарму на нашому боці поки що немає, але рано чи пізно з великими втратами вони його зроблять, якщо нічого принципово не зміниться. По Торецьку теж окупант має незначні результати. Тож скоро говоритимемо про оборону самого міста чи про вуличні бої. Знаю, новини погані, але який сенс їх приховувати?

З хорошого. Сили Оборони України роблять усе можливе. Просто повірте реально все. І найменше потребують порад цивільних експертів типу «Генштабу варто звернути увагу на Покровський напрямок». Блін! Генштаб у курсі ситуації на Покровському напрямку, на Торецькому та Часовому Яру. Головком Сирський кілька днів тому був тут, тож у курсі ситуації. Але у противника поки що переважна перевага у небі (КАБи та ракети), в арті за кількістю стволів та боєприпасів та у кількості піхоти. Схоже, є політичне рішення окупантів за будь-яку ціну у пріоритеті вийти на адмінкордон Донецької області.

Коротко у мене все. Як і попереджав, добрих новин на ранок понеділка немає, але причин для паніки теж немає. Фронт ніде не прорвано. Невелике просування противника з допомогою концентрації всіх зусиль у цій ділянці, постійному підвезенні резервів. З такими темпами просування бої за Торецьк та Часів Яр затягнуться до зими, а мрії окупувати всю Донеччину затягнуться мохом. І перемелюють їх тут, звичайно, дуже багато. Рекордні показники.

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Теги: росія окупанти війна Торецьк військові Україна фронт Часів Яр

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Кирило Сазонов

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