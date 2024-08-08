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Бойові дії охоплюють близько 350 кв. км: що відбувається на Курщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Бойові дії охоплюють близько 350 кв. км: що відбувається на Курщині
У мережі почали з'являтися повідомлення про те, що нібито бої дійшли до селища Коренево Курської області
фото: з відкритих джерел

Коренево стало іншим напрямком «прориву»

У Курській області третій день тривають бої після нібито «прориву» кордону. У мережі повідомляють, що бої дійшли до селища Коренево Курської області.

Вночі над областю збивали безпілотники та ракети. ЗСУ частково окупували Суджу та наближаються до Коренєва. Карта бойових дій охоплює близько 350 кв. км.

Канали, пов'язані з найманцями «Вагнера» стверджують, що загони найманців повертаються «з далеких напрямків» до Росії для захисту Курської області.

Z-блогер Юрій Подоляка повідомляє, що Суджа втрачена для Росії – там «повно солдатів ЗСУ».

Згідно з новим зведенням американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська могли просунутися на десять кілометрів у Курській області. У мережі заявляли, що Суджа нібито знаходиться під контролем українських сил, інші пабліки пишуть, що бої там тривають. Коренево стало іншим напрямком «прориву», що значно розширює так звану «сіру зону», де потенційно можуть тривати бої.

Бойові дії охоплюють близько 350 кв. км: що відбувається на Курщині фото 1
Коренево – це невелике робітниче селище і районний центр у західній частині Курської області. Воно знаходиться приблизно за 25 кілометрів від Сумської області і майже за 130 км від Курська.

Офіційні пропагандистські ЗМІ  нарешті визначились, як висвітлювати те, що відбувається в Курській області – у своїх дописах  і сюжетах вони називають наступ ЗСУ – «ситуація в Курській області».

Так кремлівський пропагандист Соловйов стверджує, що російські загарбники намагаються  протистояти прориву окремих підрозділів ЗСУ вглиб території на Курському напрямку. «Завдають авіаційних ударів по наступаючим резервам Збройних Сил України на території Сумської області», – переконує пропагандист.

Бойові дії охоплюють близько 350 кв. км: що відбувається на Курщині фото 2

На 25 км вглиб Курщини вже пройшли наші воїни. Бої точаться в Анаставьєвці Про це в своїх пабліках пишуть просійські военкори. Нібито завдання вийти на Льгов.

Бойові дії охоплюють близько 350 кв. км: що відбувається на Курщині фото 3

Також російські пабліки повідомляють, що  вже йдуть бої в Івниці на північ від Суджі, а також в самому місті.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о 8 ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину поставок «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Нагадаємо, російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

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Теги: росія путін Міноборони РФ Україна пропагандист наступ

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