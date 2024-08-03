Експорт російської нафти зазнав краху: деталі від Bloomberg

Аналіз цього тижня показав, що загальний морський експорт нафти з Росії є найнижчим майже за рік

Минулого місяця глобальні постачання скоротилися приблизно на 586 000 барелів на добу

У липні експорт російської нафти з ключових західних портів РФ впав до 19-місячного мінімуму. Найбільше помітне скорочення постачань до Китаю. Про це повідомляє Bloomberg.

Падіння експорту російської нафти також вплинуло на загальне скорочення нафтових потоків морем у всьому світі – глобальні поставки знизилися приблизно на 586 тисяч барелів на добу минулого місяця. Загальний обсяг поставок до Китаю впав більш ніж на 1,4 млн барелів на добу, що стало найбільшим падінням цього року.

Збільшення експорту нафти з Саудівської Аравії та США частково компенсувало зниження постачань з Росії, Бразилії, Венесуели та Катару.

Російський експорт, здебільшого «флагманського» сорту нафти Urals із балтійських портів Приморськ і Усть-Луга, а також Новоросійська на Чорному морі впав майже до 1,8 мільйона барелів на добу минулого місяця. Це порівняно з 2,2 мільйона барелів у червні.

Росія продовжує виконання своїх зобов'язань щодо видобутку нафти в межах ОПЕК+, спостерігається відновлення внутрішньої нафтопереробки, що може зменшити обсяги нафти, яку РФ відправляє за кордон. Окремий аналіз цього тижня показав, що загальний морський експорт нафти з Росії є найнижчим майже за рік, а поставки з балтійських портів найнижчі з грудня 2022 року.

Нагадаємо, що Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії «Лукойл» через Україну. Причиною стало внесення Києвом компанії до списку санкцій.

До відома, премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович надіслав листи очільникам угорського й словацького урядів, а також президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому висловив готовність країни транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини.

Згодом глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що зупинивши транзит нафти російської компанії «Лукойл», Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію». Представник канцелярії Орбана стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти. За його словами, якщо ситуація не зміниться, в Угорщині може виникнути дефіцит палива.

Як повідомлялося, суперечки з Україною були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл».

До слова, словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо під час зустрічі із послом України Мирославом Кастраном пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського «Лукойлу».