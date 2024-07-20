Яку зброю будуть застосовувати у війні майбутнього

Якщо людство не порозумнішає, то на нас чекає сумний фінал

«Охочих отримати ядерну зброю побільшає»

П'ять видів гібридної зброї майбутнього:

Енергія. Клімат. Міграція. Вода. Продовольство.

Для контролю за енергією необхідно лідирувати в галузі технологій ядерного синтезу, зеленого переходу, а також контролювати види енергетичних ресурсів (уран, нафту, газ, вугілля).

Тобто контролюватиме Близький Схід і РФ.

Контроль за кліматом – це Атлантика (Гольфстрім) та Арктика. Про це писав Джордж Сорос в одній зі своїх останніх статей. Я це тоді назвав Першою глобальною кліматичною війною.

Міграційні потоки – це контроль за екваторіальною зоною та північною частиною Африки.

Вода – це контроль за РФ та Арктикою, особливо Гренландією.

Продовольство – це зона євразійських степів та контроль за ними.

У цьому контексті багато що стає зрозумілим.

Наприклад, «стратегічна двійка» у вигляді Китаю і РФ – це і енергія, і вода, і продовольство.

Війна РФ проти України – це частина експансії вздовж поясу євразійських чорноземних степів від Алтаю до Уралу, включаючи вплив РФ і Китаю на Казахстан, далі в Прикаспій, на Кубань, Дон, Приазов'я і далі.

Для контролю над міграцією – просування РФ і Китаю саме у екваторіальному поясі Африки: від Судану до ЦАР, Малі, Нігеру, Буркіна-Фасо.

Клімат – це освоєння Арктики та методи реулювання клімату, коли в одних країнах буде холодніше за рахунок скидання термального навантаження на інші країни (і це вже не конспірологія, а наукова реальність).

Наприклад, зниження температури в Каліфорнії може ланцюжком викликати підвищення градуса в Європі і т.д.

За енергією ми вже спостерігаємо як Китай хоче захопити пальму першості по відновлюваним джерелам енергії (виробництво сонячних панелей та вітрових установок).

РФ та США змагаються у технологіях ядерного синтезу, потоки енергетичних ресурсів перенаправляються з Європи до Азії.

Йде боротьба за вплив на Близький Схід, відмова саудитів від продовження угоди щодо петродолара.

Тобто на полі бою ключовим геополітичним гравцям можна прямо не воювати (максимум – використання країн-проксі).

Все вирішуватиметься за допомогою перенаправлення та контролю за потоками енергії, води, продовольства, міграційних потоків та змінами клімату.

Охочих отримати ядерну зброю побільшає. Роль РФ як «ядерної матки» Глобального острова може посилитися.

Для збереження енергії, продовольства, води, дирижизму міграційними потоками та змінами клімату потрібно дуже багато ядерної зброї.

Недарма Китай розміщує свої стратегічні ядерні сили в провінції Хейлуцзян поруч із РФ, щоб будь-яка атака на них була розцінена одночасно і як атака на РФ.

Китай «притискається» до російської ядерної матки, розуміючи, що її ядерної зброї недостатньо для глобального стримування.

Якщо розум у цьому протистоянні не візьме гору, все може завершитися «сорокоденною війною за пустку» як у недавній серії Божевільного Макса – фільмі «Фуріоса».