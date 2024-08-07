Окупанти в паніці повідомляють, що ЗСУ зайняли кілька сіл Курської області

У курських пабліках і каналах зростає кількість публікацій з проханням знайти та допомогти вивезти родичів із населених пунктів

Росіяни також стверджують, що українське командування нібито продовжує перекидати резерви

Російські пабліки повідомляють, що на ранок 7 серпня ЗСУ зайняли населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове в Суджанському районі Курської області. Зокрема про це пише телеграм-канал Astra.

Як зазначається, «зберігається важка ситуація» у Суджанському районі. На північно-західній ділянці підрозділи ЗСУ нібито зайняли населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове.

Лінія контролю на трасі Рильськ-Суджа достеменно невідома. За версією росіян, на південний схід ЗСУ нібито змогли розширити зону контролю трасою 38К-004, просунувшись у напрямку до західного передмістя Суджі-Гончарівки. За непідтвердженими даними, у населеному пункті тривають бої.

«Напружена ситуація зберігається в хуторі Олешня – там російські військовослужбовці практично в повному оточенні ведуть запеклі бої з незліченним супротивником. За попередньою інформацією, всього на підконтрольній ЗСУ території Курської області перебуває до 400 членів українських формувань», – йдеться у повідомленні.

Росіяни також стверджують, що українське командування нібито продовжує перекидати резерви. Також пабліки заявили, що фіксується велике скупчення українських формувань у Юнаківці, звідки вони через Басівку прямують до Свердликового чи у бік Гончарівки.

Канал «Рибар» заявляє, що усього вздовж кордону командування ЗСУ зосередило до двох тисяч членів українських формувань. Частково цю інформацію підтверджує канал «Оперативні зведення».

«Друзі, те, що вони проникли в Свердликове, це правда, у мене там живуть рідня та однокласниця», – стверджує мешканка Курської області.

Тим часом у курських пабліках і каналах зростає кількість публікацій з проханням знайти та допомогти вивезти родичів із населених пунктів, які, за даними місцевих жителів, залишилися без зв'язку.

За словами родички мешканців Свердликова в Суджанському районі, з якою раніше поговорила Astra, там досі залишаються її бабуся з дідусем. Зв'язку з ними немає, у населеному пункті відсутнє світло, вода та газ. Виїхати, за її словами, змогли не всі, а ті, хто все ж таки зміг вибратися з атакованого села, виїжджали на власних автомобілях.

Аналітики DeepState зі свого боку зазначають, що жодних новин про те, що відбувається в Курській області, не буде. Робиться це з метою безпеки Сил оборони.

«Ми уважно стежимо за подіями, тримаємо зв'язок із частиною підрозділів і подаватимемо інформацію максимально чесно, але коли настане час», – зазначили в DeepState.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня дрони атакували чотири російські області: Білгородську, Курську, Воронезьку і Ростовську. У Воронежі пошкоджено будівлі, на Білгородщині знеструмлено 10 населених пунктів, у Курській області збивали ракети. Російське міноброни заявило, що вночі у Білгородській, Курській, Воронезькій і Ростовські областях було збито 11 дронів.