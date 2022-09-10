Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні

Симоньян згадала про мирне минуле українців та росіян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян різко змінила пропутінську риторику і натякнула, що готова співати українські пісні. Відповідні повідомлення Симоньян написала на своїй сторінці в Twitter.

Симоньян згадала про мирне минуле українців та росіян.

«У цій ситуації найкраща картина майбутнього – це загальна картина минулого. Нашого спільного минулого, недавнього. Коли всі разом, коли День Перемоги, коли парад, коли і російську вчать, і українську. Коли і в кокошниках, і пісні співають чудові і однією мовою, і іншою. Всі разом, всі раді, всі спокійні та горді тим, що ми разом. Чудова ж картина була. Я впевнена, що в історичній перспективі інший варіант неможливий», – написала Симоньян.

Як відомо, Маргарита Симоньян потрапила у санкційні списки Євросоюзу взимку 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян після загибелі доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна – Дар’ї Дугіної – зізналася, що тепер завжди ходить з охороною. Пропагандистка також заявила, що навесні були спроби замаху на її життя.