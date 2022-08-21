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Путінська пропагандистка визнала, що тепер боїться за своє життя

Надія Клочко
glavcom.ua
Путінська пропагандистка визнала, що тепер боїться за своє життя
Маргарита Симоньян тепер постійно ходить з охороною
фото з відкритих джерел

Загибель Дар'ї Дугіної змусила російських пропагандистів задуматися про свою безпеку

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян після загибелі доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна – Дар’ї Дугіної – зізналася, що тепер завжди ходить з охороною. Про це Симоньян написала у своєму Telegram-каналі.

Пропагандистка заявила, що навесні були спроби замаху на її життя.

«Вчора, за пару годин до трагедії, ми йшли парком. З охороною. Я тепер завжди ходжу з охороною – після весняних спроб замаху. На лавці лежить дитячий м'ячик. І один із хлопців раптом метнувся до цього м'ячика.

Я кажу: «Ви чого, це просто м'ячик». Він відповідає: «Якби у мене було завдання вас ліквідувати, я б так і зробив: поклав би по ходу вашого слідування просто м'ячик». І я подумала: «Як це все смішно, насправді». А за дві години з'ясувалося, що ні. Зовсім не смішно», – написала Симоньян.

Путінська пропагандистка визнала, що тепер боїться за своє життя фото 1

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Російська влада вимагає перевірити причетність українських спецслужб до убивства рашистської пропагандистки Дар’ї Дугіної. 

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення у вбивстві пропагандистки Дар’ї Дугіної на адресу України не мають під собою жодних реальних підстав

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Теги: пропагандист пропаганда росія Дугін

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