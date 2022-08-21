Путінська пропагандистка визнала, що тепер боїться за своє життя

Загибель Дар'ї Дугіної змусила російських пропагандистів задуматися про свою безпеку

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян після загибелі доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна – Дар’ї Дугіної – зізналася, що тепер завжди ходить з охороною. Про це Симоньян написала у своєму Telegram-каналі.

Пропагандистка заявила, що навесні були спроби замаху на її життя.

«Вчора, за пару годин до трагедії, ми йшли парком. З охороною. Я тепер завжди ходжу з охороною – після весняних спроб замаху. На лавці лежить дитячий м'ячик. І один із хлопців раптом метнувся до цього м'ячика.

Я кажу: «Ви чого, це просто м'ячик». Він відповідає: «Якби у мене було завдання вас ліквідувати, я б так і зробив: поклав би по ходу вашого слідування просто м'ячик». І я подумала: «Як це все смішно, насправді». А за дві години з'ясувалося, що ні. Зовсім не смішно», – написала Симоньян.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Російська влада вимагає перевірити причетність українських спецслужб до убивства рашистської пропагандистки Дар’ї Дугіної.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення у вбивстві пропагандистки Дар’ї Дугіної на адресу України не мають під собою жодних реальних підстав.