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Тиск на журналістів посилиться? Депутати б'ють на сполох через ухвалений закон

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Тиск на журналістів посилиться? Депутати б'ють на сполох через ухвалений закон
Радіна: Ухвалення законопроєкту «не має нічого спільного зі свободою слова та преси, і виглядає як новий інструмент тиску на неугодних журналістів»
фото з відкритих джерел

Журналістам загрожують штрафи за ототожнення адвоката та клієнта

Верховна Рада України сьогодні, 16 липня 2025 року, ухвалила в другому читанні законопроєкт №12320, який, за словами голови комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної, створює «абсолютно ганебну можливість тиску на журналістів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Анастасію Радіну.

Згідно з законопроєктом, журналістів можна буде притягнути до адміністративної відповідальності просто за згадку того, що певний адвокат представляв чи представляє інтереси певної особи.

Як підкреслює Анастасія Радіна, якщо цей законопроєкт вступить у силу, то за фразу на кшталт «Віктор Сердюк – адвокат Віктора Януковича», журналісту загрожуватиме штраф від 1700 грн до 3400 грн. У разі повторного «порушення» протягом року – штраф збільшиться від 6800 грн до 10200 грн. Ініціюватимуть ці штрафи самі адвокати.

Анастасія Радіна наголосила, що ухвалення цього законопроєкту «не має нічого спільного зі свободою слова та преси, і виглядає як новий інструмент тиску на неугодних журналістів».

Вона також повідомила, що разом із колегами готує блокуючу постанову до законопроєкту. Така постанова може тимчасово заблокувати підписання закону головою Верховної ради та президентом України, даючи час на додаткові обговорення або внесення змін.

Депутатка Київради та юристка Вікторія Пташник навела приклад адвоката Віктора Медведчука, який досі є депутатом Київради від забороненої партії ОПЗЖ і намагався через суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса.

«Я так публічно і згадую про нього всюди – «адвокат Медведчука», бо то не про ототожнення адвоката з клієнтом, то про спільну ідеологію, просування «руского міра», розділення принципів ОПЗЖ тощо. І це простий спосіб людям запамʼятати, хто є хто», – зазначила Пташник. То тепер до нього в Київраді вже не можна буде звернутись як «шановний адвокате Медведчука»? І як не ототожнювати те, що тотожнє?».

Про що йдеться в законі №12320

Як зазначили автори ініціативи в пояснювальній записці, часто факт розгляду судових справ щодо осіб, які порушили закон, стає причиною ототожнення обвинуваченого з його захисником. Особливо якщо злочин став резонансним і набув суспільного розголосу.

Проте адвокати виконують свій професійний обов’язок, захищаючи права та законні інтереси клієнтів. У Конституції прописано, що кожна людина може розраховувати на правничу допомогу, незалежно від тяжкості чи суспільної небезпечності вчиненого діяння.

«Втручання в діяльність адвоката та інший вплив на нього у зв’язку із виконанням професійних обов’язків грубо порушує вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», суперечить міжнародним стандартам незалежності адвокатської професії в демократичній правовій державі», – написали автори законопроєкту.

Щоб уникнути випадків проєктування, хочуть запровадити штрафи. В документі передбачили такі фінансові стягнення з українців:

  • за публічне ототожнення адвоката і клієнта, вчинене без мети перешкодити виконанню повноважень зі здійснення захисту – від 1 700 до 3 400 грн для фізичних осіб, від 3 400 до 5 100 грн для посадовців;
  • за аналогічне повторне порушення протягом року – від 6 800 до 10 200 грн;
  • за незаконне перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування та інших підприємств, за незаконне перешкоджання зустрічі з клієнтом — від 3 400 до 11 900 грн, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі до 3 років;
  • за незаконне втручання у конфіденційне спілкування між адвокатом і клієнтом, у тому числі шляхом прослуховування, перехоплення, фіксації змісту розмов, за незаконний огляд, копіювання, вилучення або розголошення матеріалів – від 5 100 до 17 000 грн, або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 3 років;
  • за незаконний вплив у будь-якій формі на адвоката з метою перешкодити виконанню ним передбачених законом повноважень зі здійснення захисту – від 10 200 до 17 000 грн, або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 3 років.

Як зазначає фундація Dejure, автори хочуть запровадити цензуру, заборонивши будь-яку критику та згадку про адвокатів у контексті їхніх клієнтів, а також залякати громадські організації та журналістів, які розслідують скандальні справи.

Серед ініціаторів законопроєкту називають Національну асоціацію адвокатів України (НААУ), яка, за словами опонентів, відома спробами обмежити свободу слова серед адвокатів.  Авторами законопроєкту є депутати Григорій Мамка від ексОПЗЖ, Максим Бужанський та Сергій Іонушас зі «слуг», який до того ж є головою правоохоронного комітету Ради.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично йде у відставку. Відповідне рішення ухвалили 261 нардеп, повідомляє «Главком».

Учора, 15 липня, Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Водночас спікер парламенту заявляв, що голосування за звільнення Шмигаля відбуватиметься на законних підставах. Варто зазначити, що стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час дії воєнного стану.

До слова, 16 липня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт, який, за заявами міської влади та окремих депутатів, може позбавити бюджет столиці 8 млрд грн. 

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Теги: адвокат Верховна Рада журналіст штраф

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