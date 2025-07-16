Синоптики попереджають про спеку, грози та високий ризик пожеж на Київщині

16-17 липня у Києві та області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві та області синоптики прогнозують спеку. Жителів столичного регіону попереджають про грозу та пожежну небезпеку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укргідрометцентр.

На сьогодні, 16 липня, метеорологи передбачають мінливу хмарність, короткочасні дощі, по області – місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура в регіоні: 25-30°, у Києві: 27-29° .

Також 16-17 липня у Києві та області, крім Баришівки, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погода сприятиме високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж на природі, при наявності відкритого вогню.

Громадянам нагадують про заборону відвідувати ліси та лісопаркові території на час дії воєнного стану, оскільки відповідне рішення Ради оборони міста Києва досі чинне. Також в Україні заборонено палити сухостій, а за це порушення передбачена адміністративна відповідальність: штраф: для громадян – від 6120 до 12 240 грн, для посадовців – від 21 420 до 30 600 грн. Водночас за розпалювання багаття в недозволених місцях можна заплатити штраф від 340 до 1 360 грн.

Нагадаємо, киян закликають не залишати тварин у транспортних засобах у спекотні дні, оскільки це становить серйозну загрозу для їхнього життя та здоров’я. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, залишення домашнього улюбленця напризволяще тягне за собою накладання штрафу на власників у розмірі від 3 400 до 5 950 грн із конфіскацією тварини, якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.