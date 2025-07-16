Головна Київ Новини
search button user button menu button

Синоптики попереджають про спеку, грози та високий ризик пожеж на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики попереджають про спеку, грози та високий ризик пожеж на Київщині
У столиці працюють рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку
фото: КМДА

16-17 липня у Києві та області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

У Києві та області синоптики прогнозують спеку. Жителів столичного регіону попереджають про грозу та пожежну небезпеку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укргідрометцентр.

На сьогодні, 16 липня, метеорологи передбачають мінливу хмарність, короткочасні дощі, по області – місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура в регіоні: 25-30°, у Києві: 27-29° .

Також 16-17 липня у Києві та області, крім Баришівки, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погода сприятиме високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж на природі, при наявності відкритого вогню.

Громадянам нагадують про заборону відвідувати ліси та лісопаркові території на час дії воєнного стану, оскільки відповідне рішення Ради оборони міста Києва досі чинне. Також в Україні заборонено палити сухостій, а за це порушення передбачена адміністративна відповідальність: штраф: для громадян – від 6120 до 12 240 грн, для посадовців – від 21 420 до 30 600 грн. Водночас за розпалювання багаття в недозволених місцях можна заплатити штраф від 340 до 1 360 грн.

Нагадаємо, киян закликають не залишати тварин у транспортних засобах у спекотні дні, оскільки це становить серйозну загрозу для їхнього життя та здоров’я. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, залишення домашнього улюбленця напризволяще тягне за собою накладання штрафу на власників у розмірі від 3 400 до 5 950 грн із конфіскацією тварини, якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров’я. 

Теги: погода вітер штраф Укргідрометцентр спека Київщина Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ 2025 року і Лондон 1940 року
Київ сьогоднішній нагадує Лондон часів Другої світової
25 червня, 11:27
На дні вирви видно уламки, а навколо - ймовірно, частину дрона
У Дарницькому районі Києва утворилась масштабна вирва після атаки РФ (відео)
17 червня, 10:18
У Києві видно задимлення та пожежі у різних районах
У Києві пошкоджено вихід зі станції метро «Святошин» через російську атаку
23 червня, 04:31
Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Святошинського районного суду м. Києва, яке набрало законної сили та підлягає виконанню
Ресторан-самобуд у Голосіївському парку піде під знесення: прокуратура відвоювала заповідну землю
16 червня, 15:49
23 червня РФ вдарила по Києву
Щомісячна допомога киянам, чиє житло постраждало від обстрілів: як подати заяву
27 червня, 13:08
Громіздкі конструкції – не виняток і зустрічаються по всьому району
Святошинський район звільняється від МАФів. Який вигляд має споруда-рекордсмен (фото)
8 липня, 10:24
Cпоруди загальною площею понад 470 кв. м були розміщені на землі комунальної власності без правових підстав
Суд зобов’язав власників знести ресторан-самобуд неподалік озера «Тельбін» (фото)
7 липня, 15:52
Прогноз погоди на 9 липня
Частину України накриють дощі, в інших областях пригріє до +39°: погода на 9 липня
9 липня, 06:00
Минулий місяць був третім найспекотнішим червнем за всю історію спостережень у світі
Смертоносні кліматичні зміни: вчені б’ють на сполох через нові дані щодо Європи
9 липня, 10:19

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який може позбавити Київ 8 млрд грн бюджетних коштів
Рада підтримала законопроєкт, який може позбавити Київ 8 млрд грн бюджетних коштів
Синоптики попереджають про спеку, грози та високий ризик пожеж на Київщині
Синоптики попереджають про спеку, грози та високий ризик пожеж на Київщині
На Київщині дрони-перехоплювачі знищили півтора десятка російських дронів
На Київщині дрони-перехоплювачі знищили півтора десятка російських дронів
Попит на квартири вторинного ринку у Києві знизився: дані дослідження
Попит на квартири вторинного ринку у Києві знизився: дані дослідження
Забруднення 12 га землі зі збитками 2,5 млрд грн: голова правління «Київспецтрансу» отримав підозру
Забруднення 12 га землі зі збитками 2,5 млрд грн: голова правління «Київспецтрансу» отримав підозру
У Києві розкрито зухвалу крадіжку 15 млн грн з автомобіля обміну валют (фото)
У Києві розкрито зухвалу крадіжку 15 млн грн з автомобіля обміну валют (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
96K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
41K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
4459
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3839
«Або підозра, або вибачення». Про справу Шабуніна без емоцій

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua