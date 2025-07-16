Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ
СБУ збільшить чисельність своїх співробітників
фото: СБУ

311 нардепів ухвалили законопроєкт

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада збільшила чисельність СБУ, а також її бойового підрозділу. Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко, передає «Главком».

«311 нардепів з усіх фракцій вцілому ухвалили законопроєкт щодо діяльності СБУ та підвищення її ефективності у зв’язку війною №13353», – йдеться у повідомленні.

Пропонується:

  • надати військовослужбовцям СБУ право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони;
  • створити замість підрозділу боротьби з тероризмом Центр спеціальних операцій «А», який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність;
  • збільшити загальну чисельність СБУ: у мирний час – з 27 тис. до 37 тис., в особливий період – з 31 тис. до 41 тис. Центр спецоперацій «А» має налічувати не менше 10 тис. осіб.

До слова, російський диктатор Володимир Путін у 2023 році підписав таємний указ про «диверсійний шум». Його виконавцями стали спецслужби РФ, зокрема Федеральна служба безпеки та Головне розвідувальне управління. Про це глава СБУ Василь Малюк розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Читайте також:

Теги: Верховна Рада СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фігуранти Реєстру порушників скоро можуть зітхнути спокійно: вони більше не будуть перебувати у статусі корупціонера пожиттєво
Нардепи «зламали» скандальний Реєстр корупціонерів: усі вийдуть на волю
18 червня, 13:05
Очільник УПЦ МП Онуфрій втратив громадянство України після указу президента
Онуфрій втратив паспорт. Держава готується до заборони УПЦ МП? Скандал тижня
2 липня, 23:15
Документ був ухвалений після врахування пропозицій Президента України та рекомендований до розгляду у Верховній Раді
Реєстр військовослужбовців: Комітет Ради підтримав законопроект
17 червня, 08:24
Глава СБУ пояснив, чому росіяни хотіли вбити Стерненка
Глава СБУ пояснив, чому росіяни хотіли вбити Стерненка
23 червня, 15:18
СБУ виявила в безпілотниках, якими росіяни сьогодні атакували Київ, компоненти китайського виробництва
СБУ виявила китайські компоненти у дронах, що атакували Київ 4 липня (фото)
4 липня, 15:49
Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував «агентурний звіт»
Затримано 17-річного випускника школи, який коригував масовані атаки окупантів по Києву
4 липня, 17:21
24-річний іноземець збирав та мав передати своєму батькові документацію про ракетний комплекс «Нептун»
Пекін відреагував на затримання китайських шпигунів в Україні
10 липня, 21:52
підрозділ полковника Воронича, брав участь у несподіваній операції України в Курській області
Вбитий у Києві полковник СБУ Воронич брав участь у Курській операції – NYT
11 липня, 12:55
Парламент у 16-й раз продовжив дію воєнного стану
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації
Вчора, 13:46

Політика

Шмигаль підсумував результати роботи на чолі уряду
Шмигаль підсумував результати роботи на чолі уряду
Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ
Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ
«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом
«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом
Рада відправила Шмигаля у відставку
Рада відправила Шмигаля у відставку
Чи має право Рада звільнити Шмигаля? Стефанчук зробив заяву
Чи має право Рада звільнити Шмигаля? Стефанчук зробив заяву
Гончаренко та Гетманцев побилися у Раді під час голосування за «соєво-ріпакові» правки (відео)
Гончаренко та Гетманцев побилися у Раді під час голосування за «соєво-ріпакові» правки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
43K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
11K
Будинки порожніють: сусідня з Україною держава стала лідером з міграції до ЄС
9447
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави
7557
Нардепка Безугла показала «мавпу» у Верховній Раді (фото)

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua