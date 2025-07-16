Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ

311 нардепів ухвалили законопроєкт

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада збільшила чисельність СБУ, а також її бойового підрозділу. Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко, передає «Главком».

«311 нардепів з усіх фракцій вцілому ухвалили законопроєкт щодо діяльності СБУ та підвищення її ефективності у зв’язку війною №13353», – йдеться у повідомленні.

Пропонується:

надати військовослужбовцям СБУ право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони;

створити замість підрозділу боротьби з тероризмом Центр спеціальних операцій «А», який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність;

збільшити загальну чисельність СБУ: у мирний час – з 27 тис. до 37 тис., в особливий період – з 31 тис. до 41 тис. Центр спецоперацій «А» має налічувати не менше 10 тис. осіб.

До слова, російський диктатор Володимир Путін у 2023 році підписав таємний указ про «диверсійний шум». Його виконавцями стали спецслужби РФ, зокрема Федеральна служба безпеки та Головне розвідувальне управління. Про це глава СБУ Василь Малюк розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».