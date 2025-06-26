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Відома в'єтнамська мільярдерка в останній момент уникла страти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Відома в'єтнамська мільярдерка в останній момент уникла страти
Уряд В’єтнаму змінив вирок Чуонг Мі Лан за скоєні злочини
фото з відкритих джерел

У 2024 році підприємницю було засуджено до смертної кари за шахрайство та хабарництво

Одна з найбагатших жінок країни Чіонг Мі Лан, раніше засуджена за розкрадання $12,5 млрд, змогла уникнути страти. Її адвокат Чанг Хонг Тхань заявив, що Національна асамблея В'єтнаму ухвалила замінити вирок на довічне ув'язнення. Як пише «Главком» про це повідомляє South China Morning Post (SCMP).

Лан очолювала компанію Van Thinh Phat Group. У 2024 році підприємницю було засуджено до смертної кари за шахрайство та хабарництво. У грудні минулого року вона програла апеляцію, і суд залишив у силі вирок. За даними прокуратури В'єтнаму, загальна шкода від її дій могла скласти $27 млрд.

Вже у травні 2025 року апеляційний суд ухвалив, що Лан може уникнути страти, якщо поверне 75% вкраденої суми. Як пише SCMP, тепер усі смертні вироки за вісім злочинів (включаючи шпигунство, корупцію, спробу повалення уряду), які не були виконані до 1 липня, автоматично замінюються довічним ув'язненням.

За версією слідства, Лан та її спільники вивели з Акціонерного комерційного банку в Хошимін (SCB) понад 304 трлн донгів ($12,46 млрд). Як випливає із матеріалів справи, зловмисники використали десятки підставних осіб для захоплення контролю над фінансовою установою. Слідство встановило, що Лан систематично підкуповувала чиновників, щоб ті заплющували очі на її діяльність. Зокрема, старший інспектор Державного банку В'єтнаму отримав від неї $5,2 млн.

Нагадаємо, кількість страт у світі досягла рекордних показників. Торік у 15 країнах світу було зафіксовано 1518 страт – це рекордний показник з 2015 року. Більшість страт було здійснено на Близькому Сході.

Як повідомлялося, Організація Об'єднаних Націй висловила занепокоєння з приводу різкого зростання кількості страт в Ірані, назвавши темпи їх виконання «тривожною швидкістю». За даними звіту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, у 2024 році в Ірані було страчено щонайменше 975 осіб, що є найвищим показником з 2015 року. Цей звіт, представлений Раді з прав людини в Женеві, також вказує на численні інші порушення прав людини, включаючи тортури, свавільні затримання та обмеження свободи слова.

До слова, Головне управління розвідки Міністерства оборони України зафіксувало понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян.

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Теги: шахрайство В'єтнам адвокат слідство вирок

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