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Радник Байдена розповів, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини

Юрій Лящук
glavcom.ua
Радник Байдена розповів, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини
Росія повинна покинути українську землю
фото з відкритих джерел

Росіяни хочуть залишити собі окуповані українські території

Зараз Росія знову почала говорити про те, що хоче «мирних переговорів» з Україною. У США підтримують позицію української сторони. Безпековий радник США Джейк Салліван під час брифінгу 4 листопада сказав, що Байден визначився з позицією щодо «мирних переговорів» від самого початку повномасштабної війни – ніщо не обговорюється про Україну без України.

Салліван нагадав, що на фоні розмов про «мирні перемовини» росіяни хочуть залишити території, які оголосили анексованими й це є неприйнятно, зокрема це неприйнятно за статутом ООН. При цьому він підкреслив, що Росія – єдина країна, яка може швидко закінчити цю війну.

Цю війну можна легко зупинити, просто зупинивши свою атаку, зупинивши свою окупацію. Саме це вона (Росія – Ред.) має зробити із нашої точки зору, – сказав радник Байдена.

Нагадаємо, радник Президента США Салліван відвідав Україну.

Раніше експрезидент Росії сформулював «священну мету» війни.

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Теги: переговори Україна росія Джозеф Байден США

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