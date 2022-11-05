Радник Байдена розповів, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини

Росіяни хочуть залишити собі окуповані українські території

Зараз Росія знову почала говорити про те, що хоче «мирних переговорів» з Україною. У США підтримують позицію української сторони. Безпековий радник США Джейк Салліван під час брифінгу 4 листопада сказав, що Байден визначився з позицією щодо «мирних переговорів» від самого початку повномасштабної війни – ніщо не обговорюється про Україну без України.

Салліван нагадав, що на фоні розмов про «мирні перемовини» росіяни хочуть залишити території, які оголосили анексованими й це є неприйнятно, зокрема це неприйнятно за статутом ООН. При цьому він підкреслив, що Росія – єдина країна, яка може швидко закінчити цю війну.

Цю війну можна легко зупинити, просто зупинивши свою атаку, зупинивши свою окупацію. Саме це вона (Росія – Ред.) має зробити із нашої точки зору, – сказав радник Байдена.

Нагадаємо, радник Президента США Салліван відвідав Україну.

Раніше експрезидент Росії сформулював «священну мету» війни.