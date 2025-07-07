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Речник МЗС заявив, що дискусія про членство України в НАТО стала токсичною

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Речник МЗС заявив, що дискусія про членство України в НАТО стала токсичною
Представник МЗС Георгій Тихий висловився про перспективи обговорення вступу України до НАТО
скріншот з відео

Георгій Тихий пояснив, що переговори з країнами Альянсу ходять по колу

Обговорення вступу України до НАТО з країнами-членами оборонного блоку стало дуже токсичним. Він пояснив, що українські дипломати намагаються вивести переговори з цього глухого кута. Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в інтерв’ю журналісту Олександру Нотевському, опублікованому на YouTube-каналі, передає «Главком».

«У цьому проблема з дискусією про членство України в НАТО – вона стала, якщо по-простому висловитися, дуже токсичною. Усі аргументи наведені, усі контраргументи наведені, і кожен новий раунд розмови, я сам це багато разів бачив... заходить на одну й ту саму стежку. Ми кажемо: «Беріть нас у НАТО, бо: а, б, в». Нам кажуть: «Так, ми вас візьмемо, але, там, колись потім», – розповів Тихий.

За його словами, обговорення членства України в НАТО зайшло у глухий кут, однак українська сторона намагається створити консенсуси й перетворити «ні» на «так».

«Ми намагаємося вивести це з розмови в ширше русло, з України. (Запитуємо у членів НАТО): «А як ви збираєтеся гарантувати безпеку Європи? Своїх людей, своїх родин?» Давайте подивимося на карту Європи й порахуємо, де є склади, з якими боєприпасами, де є оборонні виробництва, скільки бригад із бойовим досвідом, порахуємо оборонну спроможність. І якщо ми так ставимо це питання, то стає абсолютно зрозумілим, що без України це неможливо, бо тут 110 бригад із бойовим досвідом, величезний оборонно-промисловий комплекс, спроможність і готовність воювати...

Речник МЗС додав: «Якби зараз ми були членом НАТО, то, умовно кажучи, українські бригади могли б знаходитися у країнах Балтії замість американських бригад».

Раніше «Главком» повідомляв, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що Сполучені Штати зможуть проявити гнучкість у питанні військової допомоги Україні. Коментуючи питання озброєння, Рютте наголосив, що США мають забезпечити належний рівень власних стратегічних запасів, адже це важливо для колективної оборони Альянсу. Водночас, за його словами, Вашингтон має не забувати про потреби Києва.

Також «Главком» інформував, що генсек НАТО Марк Рютте заявив, що на тлі зупинки постачання критично важливої зброї Україні від США, Київ не зможе обійтися без всієї можливої підтримки, яку може надати Європа.

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Теги: Україна НАТО МЗС

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