Речник Путіна поміркував про «мирне русло» та план Китаю

У Кремлі знову марять, що Москва «продовжуватиме досягати своїх цілей» в Україні

Росія не бачить жодних передумов для переходу ситуації в мирне русло, тому продовжує домагатися своїх цілей «за допомогою спеціальної військової операції», заявив журналістам у вівторок прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Продовжується спеціальна військова операція. Жодних передумов для переходу в якесь мирне русло в цій ситуації немає. І тому Росія домагається виконання своїх завдань та досягнення своїх цілей шляхом подальшого проведення СВО», – сказав він у відповідь на запитання, наскільки запропонований Пекіном план врегулювання може вплинути на ситуацію.

Як стверджує речник Кремля, Сполучені Штати нібито також не мають наміру завершувати війну. За його словами, американська влада робить все можливе для її продовження.

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Пєсков нагадав, як Пекін звернув увагу на те, що мирні переговори з Україною нібито зриваються через «невидиму руку». Спікер Кремля зазначає, що ця «невидима рука» – Вашингтон.

Він також анонсував особисту зустріч Володимира Путіна з так званим «губернатором Запорізької області» Євгеном Балицьким. За словами речника, вона може відбутися вже сьогодні, 7 березня.

Водночас Балицький раніше розповідав, що сподівається обговорити з лідером Кремля питання статусу добровольчих батальйонів.

Нагадаємо, тим часом створення міжнародного трибуналу для російського президента Володимира Путіна та усього військово-політичного керівництва РФ уже підтримали 30 держав, серед яких і країни G7.

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Нагадаємо, Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни. У запропонованому плані є 12 пунктів.

Раніше «Главком» писав: Кремль та президент Росії Володимир Путін чи не щомісяця змінюють причини й мету повномасштабного наступу на Україну. Першочергові «денацифікація» і «демілітаризація» з часом і узагалі зникли зі вжитку воєнних злочинців. На початку ж 2023 року російський диктатор несподівано придумав нову ціль «спецоперації». За його словами, російські загарбники в Україні захищають Росію.