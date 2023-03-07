Держдеп США дав оцінку боям на сході та півдні України

Прайс: «Із першої години вторгнення росіян в Україну було зрозуміло, що війна завершиться стратегічним провалом РФ»

Бої на сході та півдні України й надалі матимуть напружений характер, але все одно Росія зазнає стратегічної поразки у розв'язаній нею війні. Про це під часу відеобрифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

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«Ми чітко заявляли, що попереду будуть важкі дні та протистояння. І хоча протягом зимових місяців воно дещо знизилося, бої все ж таки продовжуються, особливо на сході і на півдні», – зауважив він.

Як зазначив представник Держдепу, подібна динаміка бойових дій триватиме протягом певного часу.

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Прайс також наголосив, що Бахмут, навколо якого зараз йдуть запеклі бої, не має для російських загарбників великого стратегічного значення щодо оперативної обстановки. Однак окупанти все одно прагнуть його захопити, адже не мають інших варіантів, щоб досягти хоч якихось видимих досягнень у цій війні.

«Було чітко зрозуміло з першої години вторгнення Росії в Україну, що якби це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом Росії», – підкреслив речник.

Нагадаємо, що за даними розвідки НАТО, на кожного українського солдата, який загинув, захищаючи Бахмут, російські війська втратили щонайменше п'ятьох.

До слова, В інтерв'ю «Главкому» екснардеп та колишній голова фракції «Свобода» в Київській міськраді Юрій Сиротюк, який зараз воює у Бахмуті, розповів, які переваги є в росіян на Бахмутському напрямку.

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