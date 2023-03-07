Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдеп США дав оцінку боям на сході та півдні України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Держдеп США дав оцінку боям на сході та півдні України
Нед Прайс, речник Державного департаменту США
Фото: Associated Press

Прайс: «Із першої години вторгнення росіян в Україну було зрозуміло, що війна завершиться стратегічним провалом РФ»

Бої на сході та півдні України й надалі матимуть напружений характер, але все одно Росія зазнає стратегічної поразки у розв'язаній нею війні. Про це під часу відеобрифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

«Ми чітко заявляли, що попереду будуть важкі дні та протистояння. І хоча протягом зимових місяців воно дещо знизилося, бої все ж таки продовжуються, особливо на сході і на півдні», – зауважив він.

Як зазначив представник Держдепу, подібна динаміка бойових дій триватиме протягом певного часу.

Прайс також наголосив, що Бахмут, навколо якого зараз йдуть запеклі бої, не має для російських загарбників великого стратегічного значення щодо оперативної обстановки. Однак окупанти все одно прагнуть його захопити, адже не мають інших варіантів, щоб досягти хоч якихось видимих досягнень у цій війні.

«Було чітко зрозуміло з першої години вторгнення Росії в Україну, що якби це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом Росії», – підкреслив речник. 

Нагадаємо, що за даними розвідки НАТО, на кожного українського солдата, який загинув, захищаючи Бахмут, російські війська втратили щонайменше п'ятьох.

До слова, В інтерв'ю «Главкому» екснардеп та колишній голова фракції «Свобода» в Київській міськраді Юрій Сиротюк, який зараз воює у Бахмуті, розповів, які переваги є в росіян на Бахмутському напрямку.

Читайте також інтерв'ю: Екснардеп Юрій Сиротюк: У Бахмуті жодної паніки
Теги: росія війна Бахмут Держдепартамент США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ знищили моторні човни з російськими диверсантами
ЗСУ знищили моторні човни з російськими диверсантами
Вчора, 13:43
Протягом доби наші воїни відбили численні атаки на Бахмутському напрямку
Окупанти безуспішно намагаються оточити Бахмут – Генштаб
4 березня, 18:30
Скільки українців підтримують удари по Росії: результати опитування
Скільки українців підтримують удари по Росії: результати опитування
24 лютого, 15:59

Політика

Чи зніме Швейцарія заборону на постачання зброї Україні? Парламент прийняв рішення
Чи зніме Швейцарія заборону на постачання зброї Україні? Парламент прийняв рішення
Росія погодила з Іраном постачання збагаченого урану – ЗМІ
Росія погодила з Іраном постачання збагаченого урану – ЗМІ
Держдеп США дав оцінку боям на сході та півдні України
Держдеп США дав оцінку боям на сході та півдні України
Україна просить США надати касетні боєприпаси – Reuters
Україна просить США надати касетні боєприпаси – Reuters
У Ердогана з'явився суперник на майбутніх виборах: що про нього відомо
У Ердогана з'явився суперник на майбутніх виборах: що про нього відомо
Путін дає сигнал Зеленському: Головне з нового інтерв’ю Саакашвілі
Путін дає сигнал Зеленському: Головне з нового інтерв’ю Саакашвілі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
У петербурзькому аеропорту екстрено сів винищувач із ракетою під крилом (фото)
62K
«Бавовна» в Підмосков’ї та масштабна повітряна тривога: головне за ніч
32K
ЗСУ здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті – ISW
31K
Росіяни оприлюднили відео розстрілу українського полоненого: Банкова жорстко відреагувала
22K
Пригожин дає шанс Україні
20K
Нічна атака дронів: деталі ударів по Дніпропетровщині

Новини

Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Вчора, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Вчора, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
3 березня, 07:24

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту