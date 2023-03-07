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Аналітики ISW спрогнозували, коли Кремль оголосить чергову хвилю мобілізації

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Аналітики ISW спрогнозували, коли Кремль оголосить чергову хвилю мобілізації
У Росії закінчуються боєздатні резерви для продовження своїх наступальних операцій
фото з відкритих джерел

Кремль повертається до своїх раніше невдалих кампаній із мобілізації, щоб уникнути оголошення другої хвилі мобілізації

Росія не розпочне чергову хвилю мобілізації раніше літа 2023 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Наразі Кремль повертається до своїх раніше невдалих кампаній із вербування волонтерів і мобілізації, щоб уникнути оголошення другої хвилі мобілізації. Російські Telegram-канали почали рекламувати набір у діючі добровольчі батальйони після припинення таких призовів у вересні 2022 року. Деякі місцеві російські чиновники також створюють мобільні центри вербування, щоб рекламувати добровільну військову службу за контрактом.

Російські ультранаціоналістичні соціальні мережі також все частіше рекламують набір персоналу для підрозділів ПВК «Вагнер» у майже 30 містах Росії.

Крім того, російські окупанти брали на військову службу підлітків 2006 року народження на захоплених українських територіях. Також пункти комплектування окупованої Донецької області отримали доручення щодо уточнення особистих даних офіцерів запасу віком до 65 років, солдатів, сержантів і прапорщиків віком до 50 років.

Аналітики зазначають, що такі добровільні акції вербування також можуть свідчити про те, що у Кремля закінчуються боєздатні резерви для продовження своїх наступальних операцій після битви за Бахмут і невдалих наступальних операцій навколо Вугледара та в Луганській області. 

«Відновлення кампаній добровільного призову та мобілізації, ймовірно, вказує на те, що Кремль розпочне чергову хвилю мобілізації не раніше літа 2023 року, оскільки весняний цикл призову має розпочатися 1 квітня… Міністерство оборони Росії, ймовірно, не зможе приступити до процесів мобілізації, доки Росія не завершить свій весняний призовний цикл, враховуючи, що російські військові центри, мабуть, мають адміністративний потенціал для підготовки та формування приблизно 130 тис. призовників за піврічний цикл», – вважають аналітики ISW.

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Теги: росія окупанти війна путін мобілізація

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