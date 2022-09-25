Росія мобілізувала сліпого, напівглухого та онкохворого хірурга – ЗМІ

Тепер хірург командує взводом, оскільки у нього звання старшого лейтенанта медичної служби в запасі

Заради мобілізації на війну проти України російське військове керівництво ніщо не може зупинити. Навіть факт фізичних недуг призовника. За повідомленням пропагандистських ЗМІ, у Росії мобілізували сліпого на одне око, напівглухого та онкохворого 59-річного хірурга.

Як повідомляє видання, житель Асбесту Свердловської області отримав повістку та був звільнений з роботи 22 вересня. Вже наступного ранку його відправили на військові збори у селище Волгоградської області.

Тепер хірург командує взводом, оскільки у нього звання старшого лейтенанта медичної служби в запасі. «Тато шокований, він навіть нічого не говорить, він у пригніченому стані, але намагається триматися і бути спокійним для того, щоб не засмучувати ні мене, ні маму, щоб ми не переживали. Він стриманий в емоціях, намагається їх ніяк не проявляти», – повідомила дочка хірурга журналістам.

Відомо, що у чоловіка діагностовано сечокам'яну хворобу, рак шкіри першої стадії, також він сліпий на одне око і нічого не бачить без окулярів. Крім того, у нього астигматизм, гіпертонічна хвороба і він погано чує.

Нагадаємо, Росія збирається збільшити призовний вік для мігрантів. Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.