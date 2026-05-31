Трамп неочікувано зажадав жорсткіших умов у меморандумі з Іраном – Axios

Максим Бурич
Максим Бурич
Трамп захотів внести зміни в узгоджений з Іраном меморандум
фото: The New York Times
Під час засідання у Ситуаційній кімнаті американський президент вніс радикальні правки щодо утилізації збагаченого урану та контролю над Ормузькою протокою

Дипломатичний прорив між Вашингтоном та Тегераном, який мав зафіксувати деескалацію на Близькому Сході, опинився під загрозою зміщення термінів. Незважаючи на те, що американські та іранські переговорники вже вийшли на фінішну пряму і погодили текст 60-денного меморандуму, президент США Дональд Трамп в останній момент особисто заблокував швидке підписання, вимагаючи суттєвих поступок від протилежної сторони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За інформацією видання, під час п'ятничного засідання Дональд Трамп чітко дав зрозуміти своїй команді, що прагне укласти велику угоду з Іраном у найближчі терміни, проте не збирається підписувати «порожній» документ.

У початковому вигляді тимчасовий 60-денний меморандум про взаєморозуміння містив лише загальну, декларативну заяву Тегерана про «зобов'язання не прагнути до створення ядерної зброї» без будь-яких практичних кроків. Документ передбачав двомісячне дипломатичне вікно, під час якого сторони мали з нуля обговорювати обмеження збагачення урану в обмін на послаблення жорстких американських санкцій.

Трампа такий розмитий підхід не влаштував. Він зажадав переписати положення щодо ядерної програми, аби зафіксувати умови США ще до початку офіційного раунду перемовин.

«Йдеться про конкретику щодо того, як США отримують цей матеріал і в які терміни», – сказав високопосадовець адміністрації, маючи на увазі збагачений уран.

Друге джерело розповіло, що Трамп також хоче внести зміни до деяких формулювань щодо повторного відкриття Ормузької протоки.

Американський чиновник розповів, що Трампу сказали, що знадобиться близько трьох днів, перш ніж іранці дадуть відповідь.

«Вони буквально знаходяться в печерах і не користуються електронною поштою», – сказав високопосадовець адміністрації США.

Нагадаємо, Близький Схід напружено чекає на рішення Дональда Трампа щодо угоди з Іраном – у п'ятницю він зайшов до Ситуаційної кімнати Білого дому, щоб ухвалити «остаточне рішення», але вийшов без нього. Поки дипломати торгуються, самі іранці дивляться на цей процес із гіркою байдужістю.

Три місяці американсько-ізраїльських бомбардувань убили тисячі людей, зруйнували інфраструктуру і знищили кількох найвищих лідерів країни — включно з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї. Але ті, хто сподівався, що війна повалить теократичний режим, дедалі більше розчаровуються: на місце загиблих лідерів прийшли такі ж жорсткі наступники – син Хаменеї аятола Моджтаба Хаменеї та командири Корпусу вартових ісламської революції.

