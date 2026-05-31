Лукашенко відповів на заяву про 500 цілей у Білорусі

Білоруський диктатор під час свого виступу вирішив перекрутити факти

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Самопроголошений президент Білорусі назвав блефом інформацію про готовність ЗСУ завдати ударів у відповідь по білоруській території у разі нового наступу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на нещодавнє попередження з боку Києва щодо готовності Сил оборони України миттєво уразити сотні стратегічних об'єктів на території Білорусі, якщо Мінськ наважиться на пряму військову авантюру. Білоруський диктатор спробував висміяти ці наміри, традиційно вдався до образ і відповів завуальованою погрозою. Про це повідомляє «Главком».

Заява пролунала під час спілкування Лукашенка з російськими пропагандистами. Полеміка, яку прокоментував Олександр Лукашенко, виникла після того, як командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді відкрито попередив мінський режим про наслідки можливого вторгнення. Український полковник чітко зазначив, що перші 500 цілей на території РБ уже взяті «на олівець» і закликав сусіда «не лізти в очі Україні».

Проте білоруський диктатор під час свого виступу вирішив перекрутити факти та приписав ці слова безпосередньо президенту України Володимиру Зеленському.

«Він, бачте, 500 цілей бачить. Напевно, якщо не сліпий, то й більше побачить. Нехай мене Володимир Олександрович вибачить, але це балаканина якась», – заявив Лукашенко.

На противагу українським 500 потенційним об'єктам ураження, Лукашенко вирішив похизуватися наявністю власної «супермішені», натякаючи на готовність завдати руйнівного удару. За його словами, військове командування РБ нібито не потребує розгалужених списків, оскільки фокусується на одному об'єкті.

«Вони, може, і визначили 500 цілей. Дякую, що у нас для них є 500 цілей. Але у нас є одна ціль, дуже серйозна, з точними координатами і зовсім недалеко від Білорусі. Це ж вони теж розуміють», – підкреслив Лукашенко.

При цьому очільник Білорусі одразу ж спробував зняти з себе звинувачення в агресивних намірах. Він почав запевняти, що Мінськ нібито не готує нападу.

Нагадаємо, Україна готова до руйнівної відповіді у разі спроби білоруських військ вступити у війну на боці РФ. Наразі Сили оборони вже тримають «на олівці» перші 500 стратегічних цілей на території сусідньої республіки.

Військовий наголосив, що українська армія ретельно фіксує кожну ворожу активність із північного напрямку та не пробачить використання білоруського простору для російського терору.