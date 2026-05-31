Три місяці війни, нуль змін – іранці не вірять в угоду з Трампом

Вулиця Тегерана: іранці кажуть, що угода між США та їхньою країною збереже режим, а не звільнить народ
фото ілюстративне
Інженер із Мазандарану: навіть якщо угода відбудеться, ми від неї нічого не отримаємо

Близький Схід напружено чекає на рішення Дональда Трампа щодо угоди з Іраном – у п'ятницю він зайшов до Ситуаційної кімнати Білого дому, щоб ухвалити «остаточне рішення», але вийшов без нього. Поки дипломати торгуються, самі іранці дивляться на цей процес із гіркою байдужістю. Про це пише «Главком» з посиланням на The New York Times.

«Це збереже режим, а не звільнить нас»

Три місяці американсько-ізраїльських бомбардувань убили тисячі людей, зруйнували інфраструктуру і знищили кількох найвищих лідерів країни — включно з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї. Але ті, хто сподівався, що війна повалить теократичний режим, дедалі більше розчаровуються: на місце загиблих лідерів прийшли такі ж жорсткі наступники – син Хаменеї аятола Моджтаба Хаменеї та командири Корпусу вартових ісламської революції.

«Ми знаємо, що навіть якщо угода відбудеться, ми від неї нічого не отримаємо», – сказав NYT Алі, 43-річний інженер із північної провінції Мазандаран. Своє прізвище він назвати відмовився – боїться переслідувань. «Це переважно слугуватиме збереженню Ісламської Республіки», – додав він.

Схожі думки висловив лікар із Мешхеда на сході країни: «До війни була тривога, що після обмеженого удару США підуть і залишать людей наодинці з пораненим релігійним режимом. Схоже, саме так і відбувається».

Трамп вагається – Іран не поспішає

Угода, деталі якої поки не оприлюднені, передбачає фактичне завершення американсько-ізраїльської кампанії в обмін на відкриття Ормузької протоки –  ключового нафтогазового маршруту, який Іран перекрив із перших днів війни. Найгостріші питання – насамперед майбутнє ядерної програми Тегерана –  відкладені на пізніші раунди переговорів.

Трамп написав у соцмережах, що для угоди Іран має повністю відкрити протоку й дозволити США допомогти позбутися запасів збагаченого урану. Але конкретних кроків після зустрічі в Ситуаційній кімнаті не з'явилося. Іранська сторона того ж вечора підтвердила: «остаточної угоди немає», обмін повідомленнями триває.

Міністр оборони США Піт Хегсет, виступаючи на безпековому форумі «Шангрі-Ла» в Сінгапурі, охолодив очікування: Трамп просив передати, що він «терплячий» і укладе лише ту угоду, яка буде «справді вигідною». Хегсет також відкинув повідомлення про виснаження американських запасів озброєнь: «Ми готові до нового раунду бойових дій, якщо знадобиться».

Ані перемога, ані поразка

Попри місяці тиску, іранський режим публічно не змінив позиції ні щодо ядерної програми, ні щодо підтримки регіональних союзників. Жорсткокурсники всередині самого Ірану виступають проти угоди — радник нового верховного лідера Мохсен Резаєї звинуватив Трампа у «надмірних вимогах» і «зраді дипломатії».

Американські «яструби», зокрема частина республіканців-сенаторів, теж незадоволені: вони вже назвали угоду «катастрофою». Війна залишається непопулярною серед американців – ціни на бензин різко зросли від початку конфлікту.

Трамп розпочав кампанію проти Ірану наприкінці лютого, натякаючи, що її мета – повалення Ісламської Республіки. Три місяці по тому режим вважає себе переможцем, а можлива угода – якою б вона не виявилася – навряд чи змінить це відчуття. Принаймні для тих, хто чекає на справжні зміни, а не лише на кінець бомбардувань.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що США та Іран наближалися до угоди, але Трамп узяв паузу. Раніше «Главком» писав, що Іран і США наближаються до ядерної угоди: Тегеран готовий здати уран.

