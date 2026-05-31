Молдова хоче до НАТО – але громадяни проти

Вікторія Літвінова
Республіка зберігає нейтральний статус у конституції – і поки що більшість громадян це влаштовує
Глава МЗС Молдови: політики уникають теми НАТО через її непопулярність серед виборців

Вступ Молдови до НАТО наразі малоймовірний — більшість громадян країни не підтримує цю ідею. Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой в ефірі програми Eurosecuritate. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

На запитання про можливе зближення Молдови з Альянсом на тлі війни Росії проти України Попшой відповів однозначно: питання залежить від волі громадян. За даними соціологів, 54,5% молдован виступають проти вступу до НАТО, тоді як «за» – лише 33,6%.

«Вступ до НАТО, як і до будь-якої іншої міжнародної структури, залежить від волі наших громадян. За наявності широкої підтримки це можна було б розглядати як серйозну перспективу. У нашому випадку такої підтримки не було», – сказав Попшой.

Втім, особисту позицію міністр не приховує: він щирий прихильник Альянсу. «Для мене НАТО – це безпека. Після університету моя перша робота була в центрі НАТО в Кишиневі», – зізнався він. Попшой пошкодував, що молдовські політики свідомо уникають цієї теми через її непопулярність серед виборців, і закликав громадянське суспільство та медіа порушувати її частіше – щоб «зняти табу».

Молдова закріпила нейтральний статус у своїй конституції. Повномасштабна війна Росії проти України змінила безпекову ситуацію в регіоні – і Кишинів шукає нові способи зміцнити оборону навіть без формального членства в Альянсі. Країна продовжує партнерство з НАТО в межах спільних програм і проєктів безпеки.

Окремим чинником, який ускладнює будь-які розмови про безпеку Молдови, залишається Придністров'я. У квітні секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія може вдатися до «будь-яких заходів» для «захисту» своїх громадян у регіоні – де мешкають понад 220 тисяч росіян. Раніше Зеленський попереджав про нову загрозу з окупованого Росією Придністров'я. Саме ця нестабільність на кордоні змушує Кишинів шукати безпекові гарантії – навіть якщо формальне членство в НАТО поки що залишається поза порядком денним.

Нагадаємо, у березні 2026 року після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Попшой заявляв, що молдовани підтримують поглиблення співпраці з Альянсом – але питання повноправного членства залишається залежним від суспільного консенсусу. «Главком» також писав, що Молдова офіційно залишить СНД у квітні 2027 року.

