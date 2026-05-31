Данія попереджає: нова хвиля агресії Росії проти Європи неминуча

Фредеріксен упевнена: те, що стримує Росію зараз – це втрати на полях України

Данська урядовиця: Захід має підтримувати Україну «всіма силами й за будь-яку ціну»

Росія готується до нової хвилі агресії проти європейських держав – і лише колосальні втрати її армії в Україні поки стримують розширення конфлікту. Про це в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza заявила виконувачка обов'язків прем'єрки Данії Метте Фредеріксен, яка після березневих виборів веде переговори про формування нового уряду. Про це повідомляє «Главком».

«У новій хвилі агресії я впевнена»

На запитання, чи здатна Росія перенести бойові дії за межі України, Фредеріксен відповіла однозначно: такий сценарій цілком реальний.

«На жаль, такий сценарій є можливим. Я не можу передбачити, як саме і де саме ситуація загостриться. Але в тому, що нас чекає нова хвиля агресії з боку Росії, я впевнена», – заявила вона.

Данська урядовиця зазначила, що Копенгаген повністю поділяє погляд Польщі на російську загрозу – погляд, виплеканий важким історичним досвідом. На її думку, війна, розв'язана Кремлем, спрямована проти всієї європейської архітектури безпеки, тому Захід має лише один вихід: «підтримувати Україну всіма силами й за будь-яку ціну».

Гібридна війна – перший крок

Говорячи про можливі форми нової агресії, Фредеріксен припустила, що на першому етапі йтиметься про посилення гібридних атак. «Можливо, якась операція під чужим прапором? Або якась нова форма гібридної війни? Вона триває скрізь – росіяни постійно порушують кордони», – сказала вона.

Водночас Фредеріксен вказала на те, що поки стримує Москву: «Те, що їх стримує, – це втрати, яких вони зазнають в Україні. Вони застрягли, війна поглинає більшість їхніх військових ресурсів – у тому числі людських».

Європа сьогодні готова до відсічі значно краще, ніж кілька років тому, наголосила вона.

