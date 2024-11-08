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Україна випробує естонські ракети, призначені для знищення дронів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна випробує естонські ракети, призначені для знищення дронів
Зустріч заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом компанії Frankenburg Technologies
фото: Міністерство оборони України

Ракети, які випробує Україна, здатні збивати цілі на висоті до 2 км

Україна отримає від естонської компанії ракети для протиповітряної оборони. Вони призначені для знищення дронів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Про це йшлося на зустрічі в Києві заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом зазначеної компанії.

Ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії БПЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 км.

«Наша мета – допомогти Україні виграти цю війну. Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збиття повітряних цілей, насамперед безпілотних літальних апаратів», – сказав виконавчий директор Frankenburg Technologies Кусті Салм.

Він додав, що у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет може бути організоване в Україні.

Сторони попередньо домовились, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва ракет.

Заступник міністра оборони Анатолій Клочко наголосив, що для України надзвичайно важливо мати якомога ширший арсенал ракетного озброєння для відбиття російської агресії.

Він закликав іноземних виробників такої зброї надавати її в Україні та випробовувати у бойових умовах.

«Ми відкриті для співпраці та готові до використання різноманітних зразків сучасного озброєння», – сказав заступник міністра.

Нагажаємо, Пентагон має намір використати всі доступні для підтримки України кошти до кінця президентського терміну Джо Байдена – до інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Про це із посиланням заявила під час брифінгу заступниця речника американського оборонного відомства Сабріна Сінгх. Зараз в Міноборони є $6 млрд для України. Йдеться про близько $4 млрд на програму президентських повноважень (PDA), за якою зброю вилучають зі складів армії США, і біля $2 млрд на ініціативу сприяння безпеці України (USAI), за якою зброю замовляють безпосередньо у виробників. Говорячи про поставки в рамках програми PDA, Сінгх зазначила, що деяке озброєння прибуває до України протягом днів і тижнів. Доставка іншого може зайняти довше часу. 

Зазначимо, що Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році. Країна зможе надати більшу частину з обіцяних Україні 4 млрд євро навіть, якщо бюджет на 2025 рік не буде ухвалено вчасно через розпад коаліційного уряду. Кошти в основному є виділеними асигнуваннями, тому їх можна виділити в межах тимчасового управління бюджетом, якщо бюджет не буде прийнято. Водночас ймовірна затримка бюджету на наступний рік може означати відсутність витрат на нові проєкти, проте деякі витрати, такі як додаткова допомога Україні, все ще можуть бути прийняті.

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Теги: Міноборони зброя Естонія Україна

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