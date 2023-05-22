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РФ вирішила встановити шестиденний робочий тиждень, аби могти фінансувати війну

glavcom.ua
РФ вирішила встановити шестиденний робочий тиждень, аби могти фінансувати війну
Перехід на шестиденний робочий тиждень має допомогти впоратися з наслідками західних санкцій
фото з відкритих джерел

У травні 2023 року в Росії була зафіксована найбільша гостра нестача робочої сили

Російські бізнес-гіганти вимагають введення шестиденного робочого тижня, для того, щоб мати можливість впоратися з санкціями, які були введені щодо РФ після вторгнення в Україну. Про це повідомляє Politico.

Як йдеться в листі бізнес-клубу «Аванті» міністру праці Антону Котякову, російська бізнес-асоціація закликала Міністерство праці розглянути питання про перехід на шестиденний робочий тиждень, щоб краще впоратися з наслідками західних санкцій.

«В умовах санкцій, що накладають навантаження на російську економіку, «наша фінансово-економічна система як і раніше потребує додаткових інвестицій», –йдеться в листі.

У травні 2023 року в Росії була зафіксована найбільша гостра нестача робочої сили відтоді, як президент Володимир Путін вперше прийшов до влади. У квітні опитування показало, що на 35% підприємств не вистачає робочих рук. Це найвищий показник з 1996 року. Нестача пов'язана з мобілізацією населення Росії, що почалася з вересня минулого року.

За перші чотири місяці 2023 року доходи федерального бюджету знизилися на 22% порівняно з тим же періодом 2022 року. Витрати зросли на 26%. Загальний дефіцит бюджету склав 3,42 трильйона рублів, в той час, як в річному плані Мінфіну дефіцит бюджету за весь 2023 рік повинен був скласти 2,9 трильйона рублів.

Нагадаємо, Китай відмовився закуповувати російську пшеницю всупереч проханням Путіна. Рекордний урожай зерна, зібраний минулого року російськими аграріями, виявився не потрібним найбільшому торговому партнеру країни-агресорки Росії.

Раніше стало відомо, що до російської держдуми внесено законопроєкт про запровадження обов’язкових зборів із відвідувачів ресторанів, клубів та барів задля фінансової підтримки учасників «спецоперації» в Україні. Документ опублікований на сайті нижньої палати парламенту.

До слова, витрати Росії на оборону зросли на 282% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Згідно з новими даними, витрати на оборону в січні склали 1,18 трильйона рублів (354 мільярди грн), а в лютому - 822,4 мільярда рублів (246,72 мільярда грн). План витрат Росії на 2023 рік передбачає 4,98 трильйона рублів (1,49 трильйона грн) на оборону. Дані показують, що в січні-лютому країна витратила трохи понад 40% запланованих річних асигнувань на оборонний сектор.

 

Теги: росія праця бізнес

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