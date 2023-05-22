Китай відмовився закуповувати російську пшеницю всупереч проханням Путіна

За підсумками січня-квітня Китай імпортував шість млн тонн пшениці, але російські поставки становили лише 30 тисяч тонн

Китай, який збільшив закупівлі у РФ практично всіх видів природних ресурсів, відмовляється закуповувати пшеницю російського виробництва

Рекордний урожай зерна, зібраний минулого року російськими аграріями, виявився не потрібним найбільшому торговому партнеру країни-агресорки Росії. Про це повідомляють росЗМІ.

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Китай, який збільшив закупівлі у РФ практично всіх видів природних ресурсів – від нафти та газу до вугілля та металів, відмовляється закуповувати пшеницю російського виробництва, попри численні прохання, озвучені президентом Володимиром Путіним.

За підсумками січня-квітня Китай імпортував шість млн тонн пшениці – на 60% більше, ніж роком раніше. Але російські поставки становили лише 30 тисяч тонн, або нікчемні 0,5% від імпорту, зазначає Bloomberg з посиланням на дані митниці КНР.

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Зерно не потрапило до великого «шопінг-листу» Китаю, хоча його закупівлі обговорювалися на зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна в Москві наприкінці березня.

Як говорив диктатор Путін після переговорів, «є можливості для суттєвого нарощування в КНР м'яса, зерна та інших категорій товарів».

Але через два місяці зрушити процес із мертвої точки так і не вдалося. Замість російської пшениці Китай віддає перевагу австралійській (59%), канадській (18%) та американській (9%). Проблема виникла на рівні фітосанітарних вимог Китаю, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, 17 травня угоду про Чорноморський зерновий коридор продовжено ще на два місяці.

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До слова, Україна готова розглянути можливість транзиту російського аміаку через свою територію для експорту. Але висуває зустрічні умови.

Натомість Україна хоче розширити перелік своїх товарів та портів, які будуть включені в угоду.