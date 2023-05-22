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Китай відмовився закуповувати російську пшеницю всупереч проханням Путіна

glavcom.ua
Китай відмовився закуповувати російську пшеницю всупереч проханням Путіна
За підсумками січня-квітня Китай імпортував шість млн тонн пшениці, але російські поставки становили лише 30 тисяч тонн
фото з відкритих джерел

Китай, який збільшив закупівлі у РФ практично всіх видів природних ресурсів, відмовляється закуповувати пшеницю російського виробництва

Рекордний урожай зерна, зібраний минулого року російськими аграріями, виявився не потрібним найбільшому торговому партнеру країни-агресорки Росії. Про це повідомляють росЗМІ.

Китай, який збільшив закупівлі у РФ практично всіх видів природних ресурсів – від нафти та газу до вугілля та металів, відмовляється закуповувати пшеницю російського виробництва, попри численні прохання, озвучені президентом Володимиром Путіним.

За підсумками січня-квітня Китай імпортував шість млн тонн пшениці – на 60% більше, ніж роком раніше. Але російські поставки становили лише 30 тисяч тонн, або нікчемні 0,5% від імпорту, зазначає Bloomberg з посиланням на дані митниці КНР.

Зерно не потрапило до великого «шопінг-листу» Китаю, хоча його закупівлі обговорювалися на зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна в Москві наприкінці березня.

Як говорив диктатор Путін після переговорів, «є можливості для суттєвого нарощування в КНР м'яса, зерна та інших категорій товарів».

Але через два місяці зрушити процес із мертвої точки так і не вдалося. Замість російської пшениці Китай віддає перевагу австралійській (59%), канадській (18%) та американській (9%). Проблема виникла на рівні фітосанітарних вимог Китаю, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, 17 травня угоду про Чорноморський зерновий коридор продовжено ще на два місяці.

До слова, Україна готова розглянути можливість транзиту російського аміаку через свою територію для експорту. Але висуває зустрічні умови.

Натомість Україна хоче розширити перелік своїх товарів та портів, які будуть включені в угоду.

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Теги: зерно росія Китай

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