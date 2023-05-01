Атака дронів на Житомирщину та ракетний удар по Павлограду: яка ситуація в регіонах

Ворог із гелікоптера випустив дві ракети по Чернігівщині

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Київщина

Повітряна тривога тривала майже три години. За попередньою інформацією влучань не зафіксовано, постраждалі та руйнування відсутні. Дані уточнюються.

Житомирщина

Сьогодні зранку наприкінці повітряної тривоги відбувся удар безпілотника-камікадзе по одному з промислових об'єктів області. Жертв та постраждалих немає. Дані уточнюються.

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Чернігівщина

За добу – сім обстрілів, з них два – вночі, із мінометів, артилерії. Також ворог із гелікоптера випустив дві ракети, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та зранку ворогом здійснено шість обстрілів прикордоння області. Зазнали обстрілів Юнаківська, Миропільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська територіальні громади. Зноб-Новгородська громада: в результаті обстрілу постраждав приватний будинок в смт Зноб-Новгородське.

Вчора протягом дня росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано понад 54 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська Есманська громади. Середино-Будська громада: зафіксовано три вибухи з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Також з території РФ з гелікоптеру здійснено пуск 10 ракет по м. Середина-Буда. Внаслідок авіаудару пошкоджено три приватні помешкання та АЗС. Дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюються.

Запорізька область

Ворог б’є по населених пунктах поблизу лінії фронту. Під удари потрапили Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське та ще з десяток сіл. По цивільній інфраструктурі терористи 47 разів вгатили з артилерії, завдали три авіаудари, тричі атакували з БПЛА. Фіксуємо нові руйнування житлових будинків, комунальних мереж, але люди, на щастя, не постраждали. Дані уточнюються.

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Дніпропетровщина

Вночі та вранці ворог атакував область ракетами. Сім з них військові повітряного командування «Схід» збили. Але є і влучання по Павлоградському району. Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство, пожежу рятувальники приборкали. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п'ять магазинів. Є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – два. У Межиріцькій – пошкоджено школу. Наразі на місцях прильотів працюють всі служби.

Вчора за день ворог двічі вгатив з важкої артилерії по Нікополю. Загинув 48-річний місцевий мешканець. Постраждали 46-річна жінка і 80-річний чоловік. У місті понівечені шість багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків, господарчі споруди, два газопроводи, лінія електропередач.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Чернякове та Лошакове.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка та Берестове. Вчора під ударом перебувало м. Куп'янськ. Ворог вів вогонь з РСЗВ «Град». Пошкоджено гараж на території Куп’янського територіального медичного об’єднання та службовий автомобіль. Також пошкоджень зазнали щонайменше 14 приватних будинків, господарчі споруди та 5-поверховий житловий будинок.

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У с. Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Без постраждалих.

Луганщина

За добу противник здійснив 87 обстрілів (404 снаряди) по позиціям наших військ, мінометних – 33, РСЗВ – 10, артилерійських 36, танкових – 11, БПЛА – два, авіаційних – п’ять. Учора ворог обстріляв Новоселівське, Діброву та Білогорівку. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Протягом доби ворог здійснив 20 обстрілів, застосувавши ЗРК «С-300», авіаудари (тип ракет не встановлено),РСЗВ «Град», артилерію. Рашистами обстріляні: Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, с.Времівка, с.Григорівка, с.Карлівка, с.Ласточкине, с.Новоукраїнка.

Пошкоджено шість житлових будинків, з них два – багатоквартирних, шість цивільних автомобілів, два автопричепи, господарчі споруди.

За добу по області – троє поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу противник здійснив 39 обстрілів (163 снаряди): РСЗВ – три, артилерійських – 10, мінометних – 19, БПЛА – шість, авіаційних – один. З них по м. Херсон противник здійснив вісім обстрілів (41 снаряд): РСЗВ – один, артилерійських – три, мінометних – чотири.

Росіяни поцілили у райони 16 населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона. Одна людина загинула і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення.

Ворог атакував Білозерку, прицільно вкрив вогнем житлові будинки. Через обстріли тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. З пораненнями грудної клітини його шпиталізували, лікарі борються за життя потерпілого.

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Також ворог гатив і по Одрадокам'янці Тягинської громади, поцілив прямо в житловий будинок, через що 58-річна жінка загинула на місці.

З деокупованої території області евакуйовано 62 особи.

Нагадаємо, триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.