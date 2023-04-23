Угорщина, Індія та Кіпр. США рубають російські фінансові щупальця по всьому світу

Робота США вже незабаром почне приносити величезні плоди

Влада США робить настільки велику роботу, що її важко описати.

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Напишу коротко, що було зроблено тільки за останні 2 тижні, і тільки те, що стало загальновідомо, не забуваємо, що частину роботи ми не бачимо.

Почну опис з географічних орієнтирів.

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Угорщина

Під санкції потрапив МТБ банк, який розташований у Будапешті, він на 75% російський і на 25% належить уряду Угорщини. Думаю, Орбан слиною подавився коли про це дізнався.

Кіпр

Під санкції потрапили кілька юристів та адвокатів, які представляли інтереси російських олігархів. Кіпр терміново запитав деталі, і щоб не нарватися на ще більший скандал, банк Кіпру вирішив від гріха подалі закрити всі рахунки росіян. Хтось із російських чиновників почав розповідати, що росіяни там багато грошей зберігають, на що банк відповів, що всього 3% активів.

Грузія

Так, навіть там іде робота. Найбільший банк Грузії ТВС розіслав росіянам попередження, що у разі порушення антиросійських санкцій рахунки будуть заблоковані одразу і надовго, і без попередження. Мабуть, грузинам був дзвінок.

Індія

Індія не може платити росіянам за зброю. Індія давно в Росії купує зброю, але зараз якось усе почало розвалюватися. Доларами платити небезпечно, гроші можуть заблокувати. Рублів у Індії немає. А рупію сам Кремль не хоче брати. Ось такий сум.

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ОАЕ

Ось уже здавалося б. До чого тут Емірати, а ні. І там прилетіло. Центробанк країни позбавив ліцензії МТС банк, а також в інших банках почали з'являтися проблеми у росіян.

Росія

Тут за останні тижні почали з'являтися повідомлення про фіналізацію угод таких великих компаній як Mercedes, Volkswagen, Henkel, Continental, Heineken. Причому пішли дуже кучно. Думаю, що деякі з них до останнього сподівалися пересидіти. Але не склалося.

Як видно з цього короткого звіту, США проводять величезну роботу, щоб рубати російські щупальця по всьому світу. І ця робота незабаром почне приносити величезні плоди.

Дякуємо союзникам за підтримку!