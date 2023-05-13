Пригожин став альтернативою Путіну? Що не так з цією думкою

Давайте спокійно оцінювати ситуацію і не коментувати кожну згадку цього персонажа

І знову срач через Пригожина. Мовляв, ось він старт президентської кар'єри, ось вона, альтернатива Путіну.

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Панове. Коротко та за пунктами:

Пригожин – порученець (за буквами по-ру-че-нець). І він залежний навіть не від Путіна, а від Ковальчуків епізодичною підтримкою, від Сечіна контрактами та підтримкою по Африці та ще від кількох персон. Цей персонаж має непереборне бажання «вирости» у своєму статусі. Тобто або вписати «інститут ПВК» в групу силовиків (з собою як «смотрящім» за процесом) або стартанути як один з лідерів при створенні політичного проекту типу партії «Родина», що існувала раніше. Тобто повторити шлях Рогозіна. Але ця перспектива відкриється лише після 2024 року (до виборів ще далеко). Україна для нього є трампліном для посилення політичного статусу. Але основа існування його ПВК – Африка. З частиною армійських у нього стара ворожість, яка переходить і на особистий рівень. Протидія його зростанню здійснюється якраз у купіруванні «українського трампліну». І, про всяк випадок, стимулювання появи альтернативи на африканському напрямі. Але сам Пригожин, точніше його структура (а це не тільки ПВК – це медіа-група, що видобувають компанії, групи політтехнологів, які використовуються при м'яких операціях) потрібні Путіну. При цьому, з погляду політики (українського та внутрішньоросійського напрямку) потрібен саме публічний роздутий медіа монстр, який наганяє страху на частину свого та чужого населення.

Так, є дані соціології. Але це дані «цар, бояри та опричники». Де на роль царя ніхто зараз не приміряється.

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Тому давайте спокійно оцінювати ситуацію і не коментувати кожну згадку цього персонажа. Тому що:

Цитування в українських ЗМІ виглядає, як мінімум, дивно. Подумайте: вперше про те, що Пригожин не лише «кухар» згадали завдяки його роботі на інформаційному полі. Те, що зараз модно називати ІПСО. І цитуючи товариша кілька разів на день, чиї тези ми розганяємо?

Додаткова згадка на українському полі лише створює додаткову базу для розкручування Пригожина. І тут варто згадати, що він не буде альтернативою Путіну і його різкі слова є такими, доки йому дозволяють (рекомендують) їх вимовляти.

Час бути трохи спокійнішим і не бігти за кожною медійною цукеркою, що закидається через поребрика.

У мене все. Дякую.