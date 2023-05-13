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Ігор Тишкевіч Аналітик «Українського інституту майбутнього»

Пригожин став альтернативою Путіну? Що не так з цією думкою

glavcom.ua
Пригожин досі залежний від російського диктатора
фото з відкритих джерел

Давайте спокійно оцінювати ситуацію і не коментувати кожну згадку цього персонажа

І знову срач через Пригожина. Мовляв, ось він старт президентської кар'єри, ось вона, альтернатива Путіну.

Панове. Коротко та за пунктами:

  1. Пригожин – порученець (за буквами по-ру-че-нець). І він залежний навіть не від Путіна, а від Ковальчуків епізодичною підтримкою, від Сечіна контрактами та підтримкою по Африці та ще від кількох персон.
  2. Цей персонаж має непереборне бажання «вирости» у своєму статусі. Тобто або вписати «інститут ПВК» в групу силовиків (з собою як «смотрящім» за процесом) або стартанути як один з лідерів при створенні політичного проекту типу партії «Родина», що існувала раніше. Тобто повторити шлях Рогозіна. Але ця перспектива відкриється лише після 2024 року (до виборів ще далеко).
  3. Україна для нього є трампліном для посилення політичного статусу. Але основа існування його ПВК – Африка.
  4. З частиною армійських у нього стара ворожість, яка переходить і на особистий рівень.
  5. Протидія його зростанню здійснюється якраз у купіруванні «українського трампліну». І, про всяк випадок, стимулювання появи альтернативи на африканському напрямі.
  6. Але сам Пригожин, точніше його структура (а це не тільки ПВК – це медіа-група, що видобувають компанії, групи політтехнологів, які використовуються при м'яких операціях) потрібні Путіну. При цьому, з погляду політики (українського та внутрішньоросійського напрямку) потрібен саме публічний роздутий медіа монстр, який наганяє страху на частину свого та чужого населення.

Так, є дані соціології. Але це дані «цар, бояри та опричники». Де на роль царя ніхто зараз не приміряється.

Тому давайте спокійно оцінювати ситуацію і не коментувати кожну згадку цього персонажа. Тому що:

  • Цитування в українських ЗМІ виглядає, як мінімум, дивно. Подумайте: вперше про те, що Пригожин не лише «кухар» згадали завдяки його роботі на інформаційному полі. Те, що зараз модно називати ІПСО. І цитуючи товариша кілька разів на день, чиї тези ми розганяємо?
  • Додаткова згадка на українському полі лише створює додаткову базу для розкручування Пригожина. І тут варто згадати, що він не буде альтернативою Путіну і його різкі слова є такими, доки йому дозволяють (рекомендують) їх вимовляти.

Час бути трохи спокійнішим і не бігти за кожною медійною цукеркою, що закидається через поребрика.

У мене все. Дякую.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін ПВК Вагнера

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