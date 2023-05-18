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На війну проти України Росія збиратиме кошти з відвідувачів ресторанів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На війну проти України Росія збиратиме кошти з відвідувачів ресторанів
У РФ закінчуються гроші на ведення війни проти України
фото ілюстративне

Освоюватиме кошти на підтримку учасників війни фонд племінниці Путіна

До російської держдуми внесено законопроєкт про запровадження обов’язкових зборів із відвідувачів ресторанів, клубів та барів задля фінансової підтримки учасників «спецоперації» в Україні. Документ опублікований на сайті нижньої палати парламенту.

Ініціатори поправок пропонують встановити збір розміром 1% від суми рахунку для повнолітніх відвідувачів ресторанів.

Збирати кошти та перераховувати їх до бюджету будуть юридичні особи чи підприємці, яким належать заклади.

Російські парламентарі переконані, що збір коштів не викличе негативного резонансу з боку відвідувачів.

Освоюватиме кошти фонд «Защитники Отечества», який очолює дружина губернатора Кемеровської області Ганна Цивільєва. Її називають племінницею президента РФ Володимира Путіна.

Як відомо, на війну проти України Кремль витрачає мільярди доларів. Зокрема, лише 1б травня безрезультатний ракетний удар по Україні коштував агресорці щонайменше $119,08 млн.

До слова, Фінляндія активно заморожує активи російських олігархів та інших осіб, які перебувають під санкціями, після того, як у лютому 2022 року РФ почала повномасштабну війну з Україною. На кінець квітня було заморожено активи 1710 фізичних чи юридичних осіб на суму приблизно 244 мільйони євро.

Читайте також: У Кремля все менше грошей на війну проти України
Теги: війна окупанти росія гроші

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