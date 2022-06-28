Білорусь розпочинає нові військові збори, очікуються провокації – Генштаб

У прикордонних з Україною районах Білорусь веде розвідку з метою уточнення позицій і характеру діяльності наших військ

На Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 28 червня.

Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними.

«Не виключається проведення демонстративних і провокаційних дій підрозділами збройних сил республіки Білорусь у прикордонних з Україною районах та ведення розвідки з метою уточнення позицій і характеру діяльності наших військ», – інформує Генштаб.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.