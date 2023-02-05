Ясько розказала про стан Саакашвілі

Михайло Саакашвілі перебуває у свідомості. Про це у коментарі «Главкому» повідомила Єлизавета Ясько, народний депутат «Слуги народу», дружина Саакашвілі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, експрезидента Грузії мали перевезти на лікування до інтенсивної терапії, тим не менше цього не сталося.

«Грузинська сторона збиралась навіть включати його у судове засідання, аби показати, що він може розмовляти. Він справді міг говорити, якщо це так можна назвати: кілька фраз українською мовою. У тому, що його стан жахливий, у всіх була можливість переконатися: президент України Володимир Зеленський оприлюднював його фото», – додала Ясько.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялось, Саакашвілі перебуває у критичному стані, його перевели в реанімацію.

«Стан здоров'я президента тривожний, критичний, для проведення життєзабезпечувальних заходів необхідно, щоб президент Саакашвілі перебував у відділенні інтенсивної терапії», – сказав член партії «Єдиний національний рух» Георгій Чаладзе.

Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла, що вночі він знову знепритомнів та мав високу температуру. Напередодні медики підтвердили у колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі захворювання Covid-19.