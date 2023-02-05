Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ясько розказала про стан Саакашвілі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ясько розказала про стан Саакашвілі
Саакашвілі у свідомості, проте стан його здоров'я тривожний
фото з відкритих джерел

Ясько розказала про стан Саакашвілі

Михайло Саакашвілі перебуває у свідомості. Про це у коментарі «Главкому» повідомила Єлизавета Ясько, народний депутат «Слуги народу», дружина Саакашвілі.

За її словами, експрезидента Грузії мали перевезти на лікування до інтенсивної терапії, тим не менше цього не сталося.

«Грузинська сторона збиралась навіть включати його у судове засідання, аби показати, що він може розмовляти. Він справді міг говорити, якщо це так можна назвати: кілька фраз українською мовою. У тому, що його стан жахливий, у всіх була можливість переконатися: президент України Володимир Зеленський оприлюднював його фото», – додала Ясько.

Як повідомлялось, Саакашвілі перебуває у критичному стані, його перевели в реанімацію.

«Стан здоров'я президента тривожний, критичний, для проведення життєзабезпечувальних заходів необхідно, щоб президент Саакашвілі перебував у відділенні інтенсивної терапії», – сказав член партії «Єдиний національний рух» Георгій Чаладзе.

Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла, що вночі він знову знепритомнів та мав високу температуру. Напередодні медики підтвердили у колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі захворювання Covid-19.

Теги: Єлизавета Ясько дружина президент Володимир Зеленський партії Михайло Саакашвілі депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Критичний стан Саакашвілі: МЗС звернулося до влади Грузії
Критичний стан Саакашвілі: МЗС звернулося до влади Грузії
2 лютого, 12:59
Експрезидент Грузії скаржиться, що його стан різко погіршився
Саакашвілі сильно схуд: шокуючі фото експрезидента Грузії
1 лютого, 14:28
Саакашвілі критично схуд
Нардеп: Грузія не відреагувала на звернення Зеленського і МЗС щодо Саакашвілі
Вчора, 13:45

Події в Україні

Ясько розказала про стан Саакашвілі
Ясько розказала про стан Саакашвілі
Окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранений
Окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранений
Ракетний удар по Харкову: є поранений у зруйнованому виші
Ракетний удар по Харкову: є поранений у зруйнованому виші
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 5 лютого
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 5 лютого
Окупанти вдарили ракетами по Дружківці, є поранені (фото)
Окупанти вдарили ракетами по Дружківці, є поранені (фото)
Обстріл Харкова: окупанти зруйнували ще один виш
Обстріл Харкова: окупанти зруйнували ще один виш

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6989
У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях
5921
Терористу, який виступав із черепом захисника «Азовсталі», прострелили голову
5548
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
4975
Летять леопарди: Канада звітує про відправку танків в Україну (відео)

Новини

Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
3 лютого, 21:40

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту