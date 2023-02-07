Нові очільники СБУ та МВС, танки від Німеччини. Головне за 7 лютого

Верховна Рада України зробила низку кадрових призначень

Новим міністром внутрішніх справ став Ігор Клименко, у СБУ також новий керівник, а колишньому очільнику відомства оголошено підозру, уряд Німеччині схвалив надання Україні танків, а у трьох регіонів нашої держави відтепер нові керівники. Ці та інші події 7 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Який він, Малюк? Що відомо про нового очільника СБУ

7 лютого 2023 Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України, раніше він виконував обов'язки керівника спецслужби. За постанову №8425 проголосували 324 народні обранці. Новопризначений голова СБУ Василь Малюк виступив з промовою у Верховній Раді, яку нардепи підтримали оплесками.

Новим міністром внутрішніх справ став Ігор Клименко

Верховна Рада призначила Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ України. За відповідну постанову проголосував 321 депутат. До призначення в.о. глави МВС Клименко був керівником Нацполіції.

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Ексочільник СБУ отримав підозру

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на поплічника окупантів у тимчасово захопленій частині півдня України. Зловмисником є колишній очільник СБУ Олександр Якименко, який з 2014 року переховувався в РФ за державну зраду. Після звільнення Херсона «посадовець» разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег Дніпра.

Усі ворожі сценарії опрацьовуються: Зеленський назвав найгарячіші напрямки на фронті

Донецький напрямок залишається найгарячішою точкою на фронті. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Уряд Німеччини схвалив поставку 178 танків Leopard 1 Україні

Німеччина схвалила поставку 178 танків Leopard 1. Згідно з повідомленням уряду. Німеччина планує офіційно оголосити про план сьогодні ввечері.

Уряд призначив нових керівників трьох ОВА

Кабінет міністрів України підтримав кандидатури, надані президентом Володимиром Зеленським, на посади трьох керівників обласних військових адміністрацій. Так, Дніпропетровською областю буде керувати – Сергій Лисак, Запорізькою – Юрій Малашко, а Херсонською областю – Олександр Прокудін.

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Нагадаємо, триває 349-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 16 авіаційних ударів. Здійснив 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки Херсонської області. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.