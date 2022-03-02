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    Українські євреї, які пережили Голокост, звернулися до Путіна: забирайся геть із України!

    &laquo;Путін, забирай свої війська та забирайся з України. Ми хочемо миру!&raquo; - Українські євреї, які пережили Голокост, звернулися до Путіна: забирайся геть із України!
    «Путін, забирай свої війська та забирайся з України. Ми хочемо миру!»

    Кожен з цих єврейських чоловіків і жінок пройшов Голокост і втратили сім’ї у Бабиному Яру

    Чоловіки і жінки з будинку компактного проживання для літніх людей у Києві звернулись до президента росії з вимогою зупинити війська і забратися з України.

    Кожен з цих єврейських чоловіків і жінок пройшов Голокост і втратили сім’ї у Бабиному Яру. Зараз вони змушені знов ховатися від бомбардувань, але тепер вже з боку росії.

    «Мене звати Романова Валентина Йосипівна. Народилася я в Україні. Війну 22 червня 1941 року зустріла під бомбардуванням у Києві. У Бабиному Яру загинули мої родичі. 24 лютого 2022 року я знову зустрічаю в Києві під бомбардуванням та обстрілами. Путін, забирай свої війська та забирайся з України. Ми хочемо миру!», – заявила мешканка будинку.

    Олег Якович, який народився у Києві у 1940 році, чиї родичи загинули в Бабиному Яру, розповів наступне: «Тепер я сиджу в бомбосховищі і на мене сипляться вражі бомби. Путін, забирайся геть з Києва та з України!».

    Корінна киянка Тамара Олексіївна, 1939 року народження, згадує про початок війни у 1941 році. «Моїх усіх рідних по маминій лінії – євреїв – забрали у Бабин Яр. Всі вони загинули там. Сьогодні війну я також зустрічаю у Києві, але вже інше століття, страшне… Путін, що ти був здох! Залиш нас, наволоч, щоб ми тебе не бачили і не чули – хто ти й що ти…», – каже жінка.

    Нагадаємо, 1 березня російська армія обстріляла ракетами київській район Лук’янівка. Снаряди потрапили в телецентр і меморіальний комплекс Бабин Яр, вбивши п’ятьох людей.

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    Теги: війна Путін Бабин Яр Україна Голокост
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    Українські євреї, які пережили Голокост, звернулися до Путіна: забирайся геть із України!