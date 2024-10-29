«Росатом» розширює співпрацю з МАГАТЕ: підписано угоду

Російська корпорація співпрацює з МАГАТЕ одразу за п'ятьма напрямками

Технічна академія «Росатому» розширює співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомив «Росатом».

Зазначається, що на полях першої міжнародної конференції МАГАТЕ з малих модульних реакторів (ММР) та їх застосування «Росатом» 24 жовтня підписав із агентством угоду.

«Підписано угоду, за якою Технічна академія не лише продовжила співпрацю з МАГАТЕ за такими напрямками, як ядерна енергетика, фізична ядерна безпека, ядерна наука та її застосування, а й розширила сферу взаємодії на такі галузі: ММР, ядерна медицина та радіофармпрепарати. Таким чином, академія стала першим та єдиним центром співпраці МАГАТЕ, який здійснює діяльність одразу за п'ятьма напрямками», – зазначає російська корпорація.

Нагадаємо, розслідування «Радіо Свобода» показало, що МАГАТЕ фінансувало державні наукові дослідження Росії в Криму як після окупації 2014 року, так і після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

До слова, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), яка перебуває під контролем російських окупантів, вдруге за місяць втратила підключення до єдиної резервної лінії електропередач із напругою 330 кіловольт (кВ). Відключення тривало більше доби.

Раніше МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.