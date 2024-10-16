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Шольц підтвердив готовність говорити з Путіним щодо «справедливого миру»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Шольц підтвердив готовність говорити з Путіним щодо «справедливого миру»
Політик підкреслив, що дотримується чітких принципів – ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України
фото: Liesa Johannssen / Reuters

Шольц: «Коли нас запитують, чи будемо ми говорити з російським президентом, ми відповідаємо: «Так, також так»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову наголосив на своїй готовності провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про «справедливий мир» в Україні. Про це Шольц сказав у Бундестазі, виступаючи щодо майбутнього саміту лідерів ЄС, повідомляє Rheinische Post.

Говорячи про російсько-українську війну, Шольц згадав про згоду України на участь Росії у наступному Саміті миру.

«Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо: «Так, також так», – сказав Шольц.

Політик підкреслив, що при цьому дотримується чітких принципів – ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами.

Шольц також сказав, що незліченна кількість російських солдатів щодня стають «жертвами імперіалістичного божевілля російського президента», працюючи на «розширення його країни». За словами німецького політика, цее те, що «не повинно повторитися в Європі».

Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий поговорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Однак таких пропозицій не надходило від Берліна

Раніше, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Володимир Путін відмовився обговорювати тему миру в Україні з Олафом Шольцом: «Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнування. У ці дні він не готовий навіть говорити з канцлером Німеччини телефоном».

Також Дмитро Пєсков повідомляв, що із грудня 2022 року непублічних контактів у Путіна з Шольцом не було. До грудня 2022-го Путін і Шольц протягом усього року регулярно проводили телефонні розмови. Останні очні переговори президента РФ і канцлера ФРН відбулися в лютому того самого року.

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Теги: політика Олаф Шольц переговори путін Німеччина росія

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