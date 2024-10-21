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Євросоюз повернеться до обговорення нових санкцій проти РФ у січні: у чому причина

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Євросоюз повернеться до обговорення нових санкцій проти РФ у січні: у чому причина
1 січня Польща, яка зазвичай є одним із найсильніших прихильників України, перейме естафету головування в раді ЄС від Угорщини
фото: РИА Новости

За словами дипломатів та офіційних осіб, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скористався головуванням своєї країни, щоб фактично припинити розмови про санкції

Країни-члени Європейського Союзу прагнуть відновити в січні дискусії про нові обмежувальні заходи, які вдарять по економіці Росії. Про це повідомляє Politico.

Саме тоді Угорщина – найближчий союзник Москви в ЄС – завершить піврічне головування Угорщини в Раді ЄС, і Європарламент затвердить новий склад Європейської комісії.

За словами дипломатів та офіційних осіб, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скористався головуванням своєї країни, щоб фактично припинити розмови про санкції.

«В Україні наближається сувора зима, але також і кінець катастрофічного головування Угорщини. Ми сподіваємося, що всі питання, які стали заручниками неконструктивного блокування Угорщини, будуть вирішені з необхідною терміновістю. Свіжого подиху повітря, безумовно, чекають дуже давно», – сказав один високопоставлений дипломат ЄС.

Крім того, з 1 січня Польща, яка зазвичай є одним із найсильніших прихильників України, перейме естафету головування в раді ЄС від Угорщини. Варшава вже сигналізувала, що хоче використати свій шестимісячний термін головування, щоб посилити боротьбу з «російськими енергоносіями, які надходять до ЄС і які залишаються критичним джерелом доходів Кремля».

Зазначається, що ЄС уже запровадив обмеження на нафту з РФ та значно скоротив закупівлі її трубопровідного газу.

Проте досі існує безліч добре відомих лазівок, які Москва використовує, а також «тіньовий флот» танкерів, які важко відстежувати, для продажу російського викопного палива по всьому світу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги Володимира Зеленського.

Орбан розповів, що «шоковано слухав» презентацію плану перемоги України, після якої, за його словами, з'явилося питання, яким був план дотепер. «Якщо вони зараз переходять до плану перемоги, то дотепер у них був план поразки?» – сказав Орбан.  За словами Орбана, угорська сторона не підтримує план Зеленського, тому що «це не план перемоги для Угорщини». 

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Теги: Європейський союз росія санкції Польща міністр Європарламент Віктор Орбан повітря Москва Варшава блокування обмеження

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