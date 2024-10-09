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На Одещині внаслідок атаки дрона пошкоджена дев’ятиповерхівка, п’ятеро постраждалих

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Одещині внаслідок атаки дрона пошкоджена дев’ятиповерхівка, п’ятеро постраждалих
Багатоповерхівка та медична установа пошкоджені внаслідок атаки дронів на Чорноморськ
фото: Думська

Олег Кіпер: «Третю ніч поспіль російські агресори тероризують Одещину ударними безпілотниками»

На Одещині внаслідок атаки російського ударного дрона пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхового будинку. Травмовано п’ятеро осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

Як повідомила Думська, багатоповерхівка та медична установа пошкоджені внаслідок атаки дронів на Чорноморськ.

«Третю ніч поспіль російські агресори тероризують Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили більшість цілей. Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано п’ятеро осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості», – ідеться у повідомленні Кіпера. 

У результаті атаки дрона вибито вікна та пошкоджено фасад дев'ятиповерхівки у Чорномарську
У результаті атаки дрона вибито вікна та пошкоджено фасад дев'ятиповерхівки у Чорномарську
фото: Думська

Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу, площею 400 м², оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.

Пожежа, яка виникла внаслідок атаки безпілотника на Одещині
Пожежа, яка виникла внаслідок атаки безпілотника на Одещині
фото: Думська

Правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, 8 жовтня у  Чорноморську Одеської області внаслідок атаки російських дронів горіли квартири в житловому будинку. За словами голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера, російські агресори з опівночі і до світанку, протягом чотирьох годин, тероризували Одещину ударними безпілотниками.

2 жовтня ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Як зазначив очільник Одеської ОВА, ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Внаслідок атаки двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення.  

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Теги: обстріл поранення дрон росіяни росія війна Одещина

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На Одещині внаслідок атаки дрона пошкоджена дев’ятиповерхівка, п’ятеро постраждалих
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