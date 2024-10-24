Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Пермі двоє дівчат підпалили офіс «Єдиної Росії»

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Пермі двоє дівчат підпалили офіс «Єдиної Росії»
За попередньою інформацією до будівлі відділення партії підійшли дві дівчини, які кинули у вікна кілька пляшок із запальною сумішшю
фото з відкритих джерел

На даний момент особистості паліїв поки не встановлені

У російському місті Перм дві дівчини підпалили офіс «Єдиної Росії». Усе те, що відбувалося, вони знімали на мобільний телефон. Про це повідомляє Telegram-канал Baza. Зазначається, що підпал стався пізно увечері 23 жовтня.

«За попередньою інформацією до будівлі відділення партії підійшли дві дівчини, які кинули у вікна кілька пляшок із запальною сумішшю», – йдеться у повідомленні.

Після того, що сталося, як пише паблік, дівчата втекли з місця. На цей час їх особи поки не встановлені.

Інший паблік повідомляє, що пожежу загасили приблизно 20 хвилин, а його площа склала 40 кв. м.

«Там уже спалахнула жінка», – розповідає очевидець.

«За словами представника регіонального відділення «Єдиної Росії» В’ячеслава Григор’єва, кілька днів тому партія відправляла гуманітарний вантаж, і «якщо скласти два і два», то те, що сталося, – помста», – зазначили в Telegram-каналі.

Такий вигляд офіс «Єдиної Росії» у Пермі має сьогодні вранці
Такий вигляд офіс «Єдиної Росії» у Пермі має сьогодні вранці
фото: соцмережі

Станом на ранок пожежу ліквідовано, На фото можна побачити, що у офісі вибиті вікна, рами закопчені внаслідок пожежі. 

Нагадаємо, у російській Амурській області на заправці вибухнула фура з феєрверками. Про це повідомляє російський Telegram-канал 112.  Повідомляється, що на заправці біля села Возжаївка легковик влетів у вантажівку із салютами. Остання завалилась на бік, зачепила електричний провід і спалахнула.

Читайте також:

Теги: росія пожежа партії жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна засудила використання в політичній рекламі панівної партії Грузії «Грузинська мрія» зображень українських міст, які постраждали від російських обстрілів
Російська агресія проти України. Тривожний симптом
27 вересня, 17:00
Мішустін в Ірані домовляється про посилення співпраці
Росія посилює економічну співпрацю з Іраном – ISW
1 жовтня, 04:28
Триває 954-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
4 жовтня, 08:11
Хоча гриб легко помітити за яскраво-червоним кольором, він досить рідкісний у Британії
У Британії жінка знайшла гриб із запахом гнилої плоті
4 жовтня, 02:30
Росіяни покращили БпЛА
Росіяни модернізували «Шахеди»: чим тепер відрізняються іранські «мопеди»
16 жовтня, 07:35
Європа вирішила передати Україні заморожені російські активи
Лідери країн ЄС підтримали виділення Україні €35 млрд із російських активів
18 жовтня, 04:01
Речник ЄС пообіцяв офіційно прокоментувати вибори у Молдові після того, як будуть оголошені фінальні результати
Вибори в Молдові: ЄС звинуватив Росію в дестабілізації демократичного процесу
21 жовтня, 16:41
Ілюстративне фото
У Сумах пролунали вибухи: російські окупанти влучили у житлові будинки
22 жовтня, 02:02
Росія заручається дедалі більшою підтримкою КНДР
Для Північної Кореї співпраця з РФ стає особливо важливою – Guardian
Вчора, 10:44

Соціум

Румунія зафіксувала дрони у своєму повітряному просторі
Румунія зафіксувала дрони у своєму повітряному просторі
У Пермі двоє дівчат підпалили офіс «Єдиної Росії»
У Пермі двоє дівчат підпалили офіс «Єдиної Росії»
Вибори спровокували високий рівень стресу в громадян Америки – опитування
Вибори спровокували високий рівень стресу в громадян Америки – опитування
У столиці Туреччини біля авіакосмічної компанії стався теракт (оновлено)
У столиці Туреччини біля авіакосмічної компанії стався теракт (оновлено)
Убивства та зґвалтування. Бойовик Кадирова оприлюднив цифри злочинів російських військових на Курщині
Убивства та зґвалтування. Бойовик Кадирова оприлюднив цифри злочинів російських військових на Курщині
Німеччина планує запровадити окремий статус для українських біженців
Німеччина планує запровадити окремий статус для українських біженців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
82K
Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо
47K
Стало відомо, яку зарплату отримує Залужний на посаді посла у Британії
34K
Митрополит Онуфрій скликав у Києві засідання Синоду УПЦ МП
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2024
23K
Офіс генпрокурора назвав дві області, де мешкає найбільше прокурорів-інвалідів

Новини

Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Сьогодні, 06:40
Сухо та сонячно: прогноз погоди на 24 жовтня
Сьогодні, 06:00
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Вчора, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Вчора, 14:18

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua