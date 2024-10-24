У Пермі двоє дівчат підпалили офіс «Єдиної Росії»

За попередньою інформацією до будівлі відділення партії підійшли дві дівчини, які кинули у вікна кілька пляшок із запальною сумішшю

На даний момент особистості паліїв поки не встановлені

У російському місті Перм дві дівчини підпалили офіс «Єдиної Росії». Усе те, що відбувалося, вони знімали на мобільний телефон. Про це повідомляє Telegram-канал Baza. Зазначається, що підпал стався пізно увечері 23 жовтня.

«За попередньою інформацією до будівлі відділення партії підійшли дві дівчини, які кинули у вікна кілька пляшок із запальною сумішшю», – йдеться у повідомленні.

Після того, що сталося, як пише паблік, дівчата втекли з місця. На цей час їх особи поки не встановлені.

Інший паблік повідомляє, що пожежу загасили приблизно 20 хвилин, а його площа склала 40 кв. м.

«Там уже спалахнула жінка», – розповідає очевидець.

«За словами представника регіонального відділення «Єдиної Росії» В’ячеслава Григор’єва, кілька днів тому партія відправляла гуманітарний вантаж, і «якщо скласти два і два», то те, що сталося, – помста», – зазначили в Telegram-каналі.

Такий вигляд офіс «Єдиної Росії» у Пермі має сьогодні вранці фото: соцмережі

Станом на ранок пожежу ліквідовано, На фото можна побачити, що у офісі вибиті вікна, рами закопчені внаслідок пожежі.

Нагадаємо, у російській Амурській області на заправці вибухнула фура з феєрверками. Про це повідомляє російський Telegram-канал 112. Повідомляється, що на заправці біля села Возжаївка легковик влетів у вантажівку із салютами. Остання завалилась на бік, зачепила електричний провід і спалахнула.