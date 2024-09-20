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МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського

Степан Гафтко
glavcom.ua
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МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
ЗАЕС залишається під окупацією росіян
фото з відкритих джерел

Під час конференції організація МАГАТЕ ухвалила резолюцію і вимагає від РФ вивести війська із ЗАЕС

МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її. Президент Володимир Зеленський відреагував на резолюцію та подякував міжнародним представникам у соцмережі Х.

Під час своєї 68-ї сесії МАГАТЕ було ухвалено резолюцію «Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні». Документ підтримали 65 голосами, співавторами виступили 52 країни-члени агентства.

Текст резолюції повідомляє, що міжнародна організація визнає, що ЗАЕС є власністю України та має повноцінно функціонувати лише під контролем повного суверенітету України.

«МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу РФ з території ЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в повідомленні йдеться про те, що членам організації має бути наданий повний доступ до атомної станції, щоб контролювати її безпечну діяльність.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на резолюцію. Він підкреслив, що Росія є країною-терористом, яка захопила військовим шляхом найбільшу атомну станцію у Європі та контролює її.

«Саме тому ядерна безпека є першим пунктом формули миру. І це було однією з головних тем на порядку денному першого саміту миру. Я радий бачити, що сьогоднішня резолюція генеральної конференції МАГАТЕ сприяє цим важливим зусиллям», – зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що колективна рішучість має змусити Росію деокупувати українську атомну станцію та повернути її під безпечний контроль України.

Нагадаємо, стало відомо, що через російські обстріли пошкоджено одну з двох ліній електропостачання ЗАЕС. Існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів у разі пошкодження другої лінії. 

Раніше представники МАГАТЕ обговорили із окупантами, які контролюють ЗАЕС, новий аварійний план, який має набути чинності до кінця вересня.

До слова, МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський президент безпека МАГАТЕ атомная электростанция

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