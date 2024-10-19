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Обмін полоненими: додому повернувся коханий поліцейської Мар'яни Чечелюк

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Обмін полоненими: додому повернувся коханий поліцейської Мар'яни Чечелюк
Владислав Андріанов разом з Марʼяною Чечелюк перебував на «Азовсталі»
фото: Мар'яна Чечелюк/Instagram

Військовий пережив теракт в Оленівці

З російського полону повернувся хлопець поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк Владислав Андріанов. Вони разом перебували на «Азовсталі». Про це повідомила дівчина в Instagram.

Дівчина розмістила допис з підписом «Вдома». На фото вона у футболці з принтом, на якому фото її коханого.

Мар'яна Чечелюк дочекалася свого коханого з полону
Мар'яна Чечелюк дочекалася свого коханого з полону
скріншот

Владислав Андріанов разом з Марʼяною Чечелюк були на «Азовсталі». Захисник та його дівчина потрапили у полон разом з іншими оборонцями міста.

Владислав Андріанов повернувся з російського полону
Владислав Андріанов повернувся з російського полону
скріншот

Військовий пережив теракт в Оленівці. Згодом окупанти засудили його до 25 років за ґратами.

Нагадаємо, що 31 травня під час 52-го з початку повномасштабного вторгнення Росії обміну військовополоненими, вдалося повернути додому 24-річну слідчу Національної поліції з Маріуполя Мар’яну Чечелюк. Дівчина перебувала у полоні понад два роки.

До слова, 18 жовтня додому повернулось 95 українських військовополонених. «Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

Серед них 34 бійців «Азова»: «У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ї бригади «Азов» сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців «Азову». Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території «Азовсталі» та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року».

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Теги: поліція Азов Азовсталь полон обмін полоненими Україна росія Оленівка

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