Російська делегація на чолі з Лавровим прибула в Ер-Ріяд

Мільярдер, інженер та теперішній глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск відзначив візит російської делегації в Ер-Ріяд (Саудівська Аравія).

Вони прибули на заплановані перемовини з американською делегацією.

У соціальній мережі Х Маск поділився кадрами, як з борту літака сходять глава МЗС Росії Сергій Лавров та помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков.

This is what competent leadership looks like https://t.co/frZrdhsEzZ — Elon Musk (@elonmusk) — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2025

Він назвав їх компетентним керівництвом. «Ось так має виглядати компетентне керівництво», – написав Маск.

Відомо, що в Саудівську Аравію вже прибули представники сторони США для обговорення можливої угоди щодо припинення війни в Україні та підготовки до саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

До складу делегації США входять держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтс і спецпосланець у справах Близького Сходу Стів Віткофф.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що перемовини в Ер-Ріяді насамперед будуть присвячені відновленню всього комплексу російсько-американських відносин, а також майбутній зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив кілька заяв щодо майбутніх переговорів з американською стороною у Ер-Ріярді (Саудівська Аравія). Так, він підтвердив, що РФ не збирається повертати Україні її землі.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. В той же час Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Окрім того, Туреччина запропонувала РФ та Україні допомогу в укладанні миру, а саме провести переговори на її території.