Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Компетентне керівництво». Маск про приїзд російської делегації в Саудівську Аравію

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Компетентне керівництво». Маск про приїзд російської делегації в Саудівську Аравію
Російська делегація прибула в Ер-Ріярд
фото: МЗС Росії

Російська делегація на чолі з Лавровим прибула в Ер-Ріяд

Мільярдер, інженер та теперішній глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск відзначив візит російської делегації в Ер-Ріяд (Саудівська Аравія).

Вони прибули на заплановані перемовини з американською делегацією.

У соціальній мережі Х Маск поділився кадрами, як з борту літака сходять глава МЗС Росії Сергій Лавров та помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков.

Він назвав їх компетентним керівництвом. «Ось так має виглядати компетентне керівництво», – написав Маск.

Відомо, що в Саудівську Аравію вже прибули представники сторони США для обговорення можливої угоди щодо припинення війни в Україні та підготовки до саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

До складу делегації США входять держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтс і спецпосланець у справах Близького Сходу Стів Віткофф.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що перемовини в Ер-Ріяді насамперед будуть присвячені відновленню всього комплексу російсько-американських відносин, а також майбутній зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа. 

Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив кілька заяв щодо майбутніх переговорів з американською стороною у Ер-Ріярді (Саудівська Аравія). Так, він підтвердив, що РФ не збирається повертати Україні її землі.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні. 

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. В той же час Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Окрім того, Туреччина запропонувала РФ та Україні допомогу в укладанні миру, а саме провести переговори на її території.

Читайте також:

Теги: війна переговори Ілон Маск Саудівська Аравія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активним обіцяє бути діалог Вашингтону з Пекіном
Москва, Пекін, Тегеран і Пхеньян: чи зможе Трамп розбити антизахідний альянс?
31 сiчня, 11:00
Путін буде тягнути час до останнього
Мир уже навесні? Чому ці прогнози – небезпечна маніпуляція
11 лютого, 13:53
Ілон Маск назвав співробітників Агентства USAID «клубком хробаків»
10 тисяч жертв Трампа. Що таке USAID і чому його закривають Тема тижня
5 лютого, 21:00
Пісторіус вважає, що німецькі військові могли б охороняти буферну зону в Україні у разі припинення вогню
Пісторіус назвав умову, за якої Німеччина може відправити свої війська до України
19 сiчня, 07:35
18 січня Сили оборони атакували федеральну державну казенну установу «8 марта» у Тульській області
Удар по нафтобазі в Тульській області: з’явилися супутникові знімки
22 сiчня, 06:56
Наслідки нічної атаки на РФ
Міноборони РФ заявило про атаку понад сотні українських дронів
29 сiчня, 06:53
Артіс Пабрікс назвав Дональда Трампа непередбачуваним політиком
Ексміністр оборони Латвії пояснив, що засвідчить справжню силу Трампа
4 лютого, 17:55
Призовники зможуть укласти контракт на військову службу терміном на один рік
Президент розповів деталі про мобілізаційні спецконтракти для українців до 25 років
7 лютого, 22:08
Газ залишається нагальною проблемою для Європи
Європа знайшла спосіб впоратися з рекордними цінами на газ – Financial Times
12 лютого, 09:25

Політика

«Компетентне керівництво». Маск про приїзд російської делегації в Саудівську Аравію
«Компетентне керівництво». Маск про приїзд російської делегації в Саудівську Аравію
«Тривала розмова». Зеленський обговорив з Макроном гарантії безпеки для України
«Тривала розмова». Зеленський обговорив з Макроном гарантії безпеки для України
В ЄС обговорять надання Україні пакету військової допомоги на €5 млрд – ЗМІ
В ЄС обговорять надання Україні пакету військової допомоги на €5 млрд – ЗМІ
День народження Трампа може стати національним святом у США – Independent
День народження Трампа може стати національним святом у США – Independent
Папа Римський досі у лікарні: який стан та прогнози лікарів
Папа Римський досі у лікарні: який стан та прогнози лікарів
Контррозвідка Латвії зробила заяву про участь Білорусі у війні проти України
Контррозвідка Латвії зробила заяву про участь Білорусі у війні проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2025
27K
Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами
14K
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
11K
Порошенко розказав про свою єдину зустріч віч-на-віч із Зеленським
7482
У Болгарії туристичний сезон опинився під загрозою

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 01:15
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Сьогодні, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua