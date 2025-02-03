Держсекретар США почав виконувати обов'язки директора USAID

Раніше повідомлялося, що штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку у у Вашингтоні було закрито

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє CNN.

За словами Рубіо, він «делегував ці повноваження комусь, але я залишаюся з ним на зв’язку», не надаючи журналістам конкретних деталей.

Держсекретар США зараз перебуває в Сальвадорі. Там він зупинився під час своєї поїздки до Центральної Америки.

«Наша мета полягала в тому, щоб узгодити нашу зовнішню допомогу з національними інтересами. Але якщо ви відвідаєте місію за місією, посольство за посольством по всьому світу, то часто побачите, що в багатьох випадках USAID бере участь у програмах, які суперечать тому, що ми намагаємося зробити в рамках нашої національної стратегії з цією країною або з цим регіоном. Так не може тривати далі», – каже він.

Рубіо наголосив, що «є речі, які робить USAID, які ми робимо через USAID, які ми повинні продовжувати робити, і ми будемо продовжувати робити».

Нагадаємо, протягом останнього тижня близько 100 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) були відправлені в адміністративну відпустку, а призначений адміністрацією президента Трампа керівник апарату USAID Метт Хопсон подав у відставку. Сьогодні глава нового департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

Зазначається, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа на вихідних відправила в адміністративну відпустку ще десятки співробітників USAID, оскільки прагне скасувати незалежність агентства і передати його під контроль Державного департаменту.

За словами джерел, майже 30 кар'єрних співробітників бюро з питань законодавства та зв'язків з громадськістю втратили доступ до своєї електронної пошти, в результаті чого загальна кількість старших кар'єрних співробітників USAID, які були відправлені у відпустку протягом останнього тижня, наблизилася до 100 осіб.

Як повідомлялося, у Вашингтоні сьогодні, 3 лютого, було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома.

До слова, американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп призначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), заявив, що працює над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).