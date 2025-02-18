Помічник Путіна зробив заяву за підсумками переговорів у Ер-Ріярді

Ушаков заявив, що на швидку зустріч Трампа з Путіним не варто очікувати

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії. Про це повідомляють прокремлівські ЗМІ.

Ушаков стверджує, що РФ і США домовилися «просувати двосторонні відносини». Він зазначив, що «поки важко сказати», що сторони зближуються, але про це нібито говорили під час зустрічі.

Також держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров домовилися про співпрацю з питань економічних можливостей, які можуть виникнути після врегулювання в Україні.

Зауважимо, що російську делегацію на переговорах очолювали міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник президента Юрій Ушаков. З американського боку участь у переговорах взяли державний секретар Марко Рубіо, радник президента з національної безпеки Майк Волтц і спеціальний посланник з питань Близького Сходу Стівен Уіткофф.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася, сторони перейшли до робочого ланчу. Про це повідомила речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.