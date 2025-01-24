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Спецпредставник Трампа назвав ціну на нафту, яка змусить Росію почати мирні переговори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Спецпредставник Трампа назвав ціну на нафту, яка змусить Росію почати мирні переговори
Келлог вважає, що війну не вдасться зупинити «просто допомагаючи Україні» 
фото: RNC

Російська Федерація отримує мільярди доларів від продажу нафти

Аби війна в Україні припинилася потрібно знизити ціну на нафту до $45 за барель. Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, повідомляє Associated Press.

За словами Келлога, російсько-українську війну не вдасться зупинити «просто допомагаючи Україні». Натомість «жорсткіші заходи впливу» на російську нафтову промисловість, на його думку, можуть стати дієвим інструментом для розв'язання війни.

«Росія отримує мільярди доларів від продажу нафти. Що, якщо знизити ціну до $45 за барель, що в принципі є базовою точкою беззбитковості?» – сказав Келлог.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні.

Згодом міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім заявив, що Ер-Ріяд зосереджений на стабільності нафтового ринку.

Як відомо, минулого року імпорт сирої нафти в Китай із Росії зріс на 1%, досягнувши рекордного рівня. Водночас імпорт з Саудівської Аравії зменшилися на 9%. Причиною цьому стало те, що переробники шукали дешевшу російську нафту для компенсації ослаблення маржі.

За даними Головного митного управління Китаю, обсяги постачання з Росії, включаючи трубопровідні та морські постачання, склали 108,5 млн метричних тонн, що відповідає 2,17 млн барелів на добу.

Саудівська Аравія, найбільший виробник Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), поставила 78,64 млн тонн, або близько 1,57 млн барелів на добу, що менше порівняно з 1,72 млн барелів на добу у 2023 році.

Протягом більшої частини 2024 року імпорт саудівської нафти до Китаю обмежувався зростанням частки дешевшої нафти з Росії та Ірану через вищі ціни. У четвертому кварталі частка Саудівської Аравії на ринку зросла після значного зниження цін з боку ОПЕК і скорочення постачань з Ірану.

До слова, нафтові ціни досягли найвищого рівня за останні кілька місяців, продовживши зростати на тлі нових американських санкцій проти російської нафти.

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Теги: нафта санкції Кіт Келлог Саудівська Аравія росія

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