ООН планує реорганізацію через кризу фінансування – Reuters

Одна із пропозицій передбачає навіть об'єднання Світової організації торгівлі, яка не є структурою ООН

У документі пропонується об'єднати десятки агентств ООН у чотири основні департаменти

Організація Об'єднаних Націй на тлі кризи з фінансуванням розглядає масштабну реформу, яка передбачає об'єднання основних департаментів та перерозподіл ресурсів по всьому світу. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Агентство стверджує, що отримало доступ до внутрішньої службової записки з грифом «суворо конфіденційно». У шестисторінковому документі є перелік «пропозицій» з об’єднання десятки агентств ООН у чотири основні департаменти: мир і безпека, гуманітарні питання, сталий розвиток та права людини.

Reuters описує пропозиції як «деякі – великі, деякі – дрібні, деякі – спекулятивні». Наприклад, одним із варіантів є об’єднання в одну гуманітарну організацію операційних аспектів Всесвітньої продовольчої програми, агентства ООН у справах дітей, Всесвітньої організації охорони здоров’я та агентства ООН у справах біженців.

Але речник Агентства ООН у справах біженців Метью Солтмарш наголосив, що організація має «унікальний мандат» у захисті біженців. Агентство ООН з питань СНІДу пропонується об’єднати з ВООЗ та зменшити потребу в перекладачах на зустрічах до шести.

Інша пропозиція передбачає об'єднання Світової організації торгівлі, яка не є структурою ООН, з агентствами ООН з розвитку. Речник СОТ заявив, що цей орган «був створений окремою міжнародною угодою та діє незалежно, він не є частиною жодних поточних обговорень реформи ООН».

За даними Reuters, у низці зауважень в документі згадуються дублювання мандатів, неефективне використання ресурсів та роздуття керівних посад.

У службовій записці робочої групи не згадується жодна країна, але зазначається, що «геополітичні зрушення та суттєве скорочення бюджету іноземної допомоги ставлять під сумнів легітимність та ефективність Організації».

Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп підписав указ про вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я, обґрунтувавши рішення непропорційно високими внесками порівняно з іншими країнами. 3 лютого Вашингтон фактично припинив діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке виділяло значний обсяг коштів на фінансування міжнародних організацій.

Так, скорочення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з боку США призвело до того, що її рахунки опинилися в мінусі, тепер ВООЗ змушена згортати програми та звільняти персонал.

До слова, експосол України у США Володимир Єльченко вважає, що ООН припинила би існувати в разі виходу з неї США. І якщо Америка подасть таку ініціативу, Україна має за американцями вийти з організації. Про це дипломат розповів в інтерв'ю «Главкому».