Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі – Сибіга

Глава МЗС України: «Якщо Росія готова до 60- або 90-денного припинення вогню, ми теж готові»

Київ хоче побачити готовність Москви до миру

Україна готова підтримати переговори про мир у будь-якому форматі за умови, якщо Росія погодиться на тривале припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, як тільки ми побачимо, що Росія дійсно готова до складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму чи короткого пропагандистського перемир'я на час параду 9 травня», – каже він.

Міністр наголосив, що Москва може продемонструвати свою справжню готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню.

«Якщо Росія готова до 60- або 90-денного припинення вогню, ми теж готові. РФ повинна припинити говорити про свою готовність до миру і почати діяти, беззастережно погодившись на реальне і тривале припинення вогню. Коли замовкнуть гармати, можна буде розпочати переговори – у будь-якому форматі, який принесе мир», – пояснив дипломат.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. За його словами, Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню.

«Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – каже він.

Як відомо, напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав оголошене диктатором Путіним перемир'я черговою маніпуляцією.