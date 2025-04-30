Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі – Сибіга

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі – Сибіга
Глава МЗС України: «Якщо Росія готова до 60- або 90-денного припинення вогню, ми теж готові»
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Київ хоче побачити готовність Москви до миру

Україна готова підтримати переговори про мир у будь-якому форматі за умови, якщо Росія погодиться на тривале припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, як тільки ми побачимо, що Росія дійсно готова до складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму чи короткого пропагандистського перемир'я на час параду 9 травня», – каже він.

Міністр наголосив, що Москва може продемонструвати свою справжню готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню.

«Якщо Росія готова до 60- або 90-денного припинення вогню, ми теж готові. РФ повинна припинити говорити про свою готовність до миру і почати діяти, беззастережно погодившись на реальне і тривале припинення вогню. Коли замовкнуть гармати, можна буде розпочати переговори – у будь-якому форматі, який принесе мир», – пояснив дипломат.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. За його словами, Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню.

«Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – каже він.

Як відомо, напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». 

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав оголошене диктатором Путіним перемир'я черговою маніпуляцією.

Читайте також:

Теги: переговори перемир'я Андрій Сибіга росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський та Трамп розмовляли віч-на-віч у Ватикані
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського
Вчора, 05:33
Reuters показав «остаточний план Трампа» щодо України
Reuters опублікувало текст «остаточної пропозиції» США для України та РФ
25 квiтня, 17:56
На перемовини не поїхали ні Марко Рубіо (у центрі), ні Стів Віткофф (ліворуч)
Гора народила мишу: розчарування від переговорів, яких не було Тема дня
23 квiтня, 20:40
Путін оголосив перемир'я, якого окупанти не дотримуються
Чому Путін оголосив «великоднє перемир’я»: військовий аналітик назвав три важливі причини
20 квiтня, 16:58
Росія заявила, що під атакою були прикордонні райони Брянської, Курської та Бєлгородської областей
Росія звинуватила Україну у порушенні перемир'я
20 квiтня, 14:34
Миру не досягнути. Логіка подальших дій Трампа
Миру не досягнути. Логіка подальших дій Трампа
18 квiтня, 11:35
Наслідки ворожої атаки по Сумах на Вербну неділю
США відхилили заяву G7 із засудженням російського удару по Сумах – Bloomberg
15 квiтня, 15:52
Росія прагне проникнути у світовий інформаційний простір, формуючи враження про загальну «втому від України»
Кремль розпочав нову інформаційну операцію проти України
5 квiтня, 15:58
Кремль не стурбований погрозою застосування нових санкцій з боку США
Кремль розраховує, що Трамп піде на поступки в питанні України – Bloomberg
3 квiтня, 20:00

Політика

Україна та США можуть підписати угоду про надра впродовж найближчої доби – Шмигаль
Україна та США можуть підписати угоду про надра впродовж найближчої доби – Шмигаль
Волонтерство зараховуватимуть за практику у вишах: президент підписав закон
Волонтерство зараховуватимуть за практику у вишах: президент підписав закон
Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі – Сибіга
Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі – Сибіга
Родичі зниклих безвісти отримали право на безоплатну правничу допомогу
Родичі зниклих безвісти отримали право на безоплатну правничу допомогу
Рада пропонує дозволити людям віком від 60 років йти у ЗСУ за контрактом: умови
Рада пропонує дозволити людям віком від 60 років йти у ЗСУ за контрактом: умови
Зеленський підписав закон про нові виплати сім’ям цивільних полеглих, які захищали Україну
Зеленський підписав закон про нові виплати сім’ям цивільних полеглих, які захищали Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
179K
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
61K
Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора
22K
«Усі роблять вигляд, що не знають, чий це бізнес». Підсанкційний бізнесмен активно господарює у Дніпрі
20K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:49
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua